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率兵抗神學士 36歲將領網路聲勢漲

編譯中心╱綜合12日電
36歲的沙達特聲譽正在戰場和社群媒體上高漲。(取材自推特)
36歲的沙達特聲譽正在戰場和社群媒體上高漲。(取材自推特)

阿富汗武裝組織神學士攻占各地的一連串勝利，顯現政府軍處於混亂狀態，不過與此同時，一名年輕將領的聲譽正在戰場和社群媒體上高漲。

中央社引述法新社報導，阿富汗北部省級城市本周如骨牌效應般相繼淪陷，但在神學士心臟地帶拉什卡加（Lashkar Gah）的激戰中，率領政府軍的是阿富汗南部最高階軍官、36歲的沙達特（Sami Sadat），正在做更頑強的抵抗。

在叛亂分子神學士讓社群媒體充斥阿富汗軍人投降的畫面和神學士與當地民眾自拍照之際，這名年輕的將領也在對抗強硬派伊斯蘭主義者的戰鬥中利用推特（Twitter）和臉書（Facebook）作為巧妙的宣傳工具。

他和第215軍2萬名麾下軍人擁有數以千計追蹤者，他們的推特帳號上充滿沙達特在軍人間的影像、沙達特和年輕平民的自拍照，以及沙達特會見當地店舖老闆的畫面。

阿富汗國防部推文表示，沙達特獲升遷為國家特種部隊領導者，消息一出在推特上普遍獲得肯定。

雖然神學士一步步攻城掠地，但沙達特依舊樂觀。沙達特表示：「因為我知道我們會贏。我知道這是我們的國家，神學士正在失敗，他們遲早會失敗。」

沙達特自菁英學校倫敦國王學院（King's College ）畢業後，便在阿富汗內政部展開他的軍事生涯，曾在德國、英國、波蘭和美國接受軍事訓練，也曾效力阿富汗間諜機構國家安全局（National Directorate of Security）。

與其談論自己和家人，沙達特更愛談論他的下屬，因為高階軍官和其家屬是神學士暗殺小組的特別目標，他甚至拒絕透露自己的出生地。沙達特也熱中談論戰爭，不僅信心滿滿地談，還毫不留情。

他表示：「任何來到拉什卡加的神學士都會死，不然就是終身殘疾。」不過他也承認，要徹底守住這座城市，還需要時間。

阿富汗安全部隊一名消息人士說：「他不是一個躲在悍馬車後方發號施令的人，他會為他的士兵赴湯蹈火。」

阿富汗 社群媒體 推特

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