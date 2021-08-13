求停戰 傳阿富汗提權力共享 神學士拒絕

傳阿富汗政府派代表向神學士提議共享權力，希望藉此換取停戰，但遭到神學士拒絕。圖為戰爭過後的滿目瘡痍。(美聯社)

攻勢有如摧枯拉朽的阿富汗 神學士組織，12日拿下一周以來的第十座省會後，阿富汗政府派代表向神學士提議共享權力，希望藉此換取停戰。神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，不會接受共享權力。另外，神學士把占領地區女性視為「戰利品」，逼她門嫁給戰士，最年輕的只有12歲。

賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）報導，消息人士稱，建議是阿富汗透過中間人卡達向神學士提出。阿富汗媒體同樣報導有關消息。不過，阿富汗總統府未確認消息，只指目前計畫沒有改變。

據悉，穆賈希德表示，未留意到有關提議，但表明不會接受共享權力。他說，「我們不會接受任何類似的提議，因為我們不想成為喀布爾政府的夥伴。」

神學士已經拿下加茲尼省省會加茲尼市，位居重要戰略位置的加茲尼，距離首都喀布爾僅130公里。

雖然首都喀布爾並未直接受到威脅，但神學士打出的這波閃電戰攻勢讓外界質疑美軍和北約8月底撤離後，阿富汗政府究竟能撐多久。一種可能是政府軍最後只能被迫捍衛首都和幾個城市而已。

神學士始終視現任總統甘尼為美國 的傀儡，不屑與其談判。隨著神學士逐步攻城掠地，甚至有些地方兵不血刃，阿富汗政府提出的權力分享協議，獲得接受的機率似乎很渺茫。

華爾街 日報報導，阿富汗總統甘尼更換了該國陸軍參謀長，並親自飛往遭神學士圍困的北部城市馬扎里沙里夫，組織當地的防禦工作。

新任命的陸軍參謀長是阿富汗國民軍特種作戰司令部負責人海巴圖拉·阿里扎伊（Haibatullah Alizai），據報導，他所統領的部隊得到美國資助，理論上約有35萬人，最近幾周正在同神學士作戰。而遭解職的原陸軍參謀長瓦利·穆罕默德·阿赫馬德扎伊（Wali Mohammad Ahmadzai）今年6月才得到甘尼的任命。

神學士目前正在阿富汗北部掃蕩潰敗的政府軍，擁有50萬人口的馬扎里沙里夫是阿富汗政府在北部僅存的控制區。

另外，甘尼在馬扎里沙里夫同北方聯盟的主要軍閥進行了會面，後者承諾將擊退神學士，甘尼則承諾支持反對神學士的地方武裝，併發行銀行卡，通過銀行卡支付地方武裝士兵的軍餉。

神學士除了橫掃阿富汗大片領土，據當地人說，神學士還強迫婦女嫁給他們的戰士，只有12歲的女孩被列入了「婚姻清單」。

神學士的指揮官命令占領地區向他們提供12至45歲未婚女性的名單，以婚配給士兵，他們將這些女性視為「戰利品」，可以在勝利者中進行分配。