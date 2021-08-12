土耳其南部遇歷史熱浪 北部又爆洪水 至少17死1失蹤

土耳其北部近日因大雨引發嚴重洪水和土石流、造成至少17人死亡，並迫使數千人離開家園前往臨時宿舍避難。與此同時，該國南部也正受歷史性高溫影響，可謂「水深火熱」。（歐新社）

土耳其北部近日因大雨引發嚴重洪水 和土石流、造成至少17人死亡，並迫使數千人離開家園前往臨時宿舍避難。與此同時，該國南部也正受歷史性高溫影響，可謂「水深火熱」。

衛報報導，暴雨襲擊黑海沿岸的省份巴爾丁（Bartin）、卡斯塔莫努（Kastamonu）、錫諾普（Sinop）和薩姆松（Samsun）後引發洪災。由於電線桿倒塌，數十個村莊的電力和通訊網路中斷，同時洪水還將汽車、房屋和橋樑沖毀。

土耳其救災當局表示救援行動仍在進行中，目前卡斯塔莫努有15人喪命，另有2人在鄰近的錫諾普地區喪命、還有1人失蹤。緊急事務當局表示，已經有1000多名救援人員投入該區救援工作 ，而土耳其援助組織「Red Crescent」目前也開始發放物資。官員透露已經在學生宿舍中安排5000多個空位，以收容因洪水而流離失所的人。

內政部長索伊魯（Suleyman Soylu）表示，一些受洪水影響的地區的水位已經上漲「三四公尺高」，許多人只能在屋頂上等待獲救，索伊魯補充說「疏散和搜救工作仍在繼續，軍隊也正試圖將所有直升機部署到該地區」。

土耳其農林業部長帕德米利（Bekir Pakdemirli）表示「從氣象角度來看，我們可能正面臨著50或100年來從未見過的災難」。土耳其此前一直努力應對乾旱和其餘一連串自然災害，科學家認為「由於氣候變遷 影響，這些天然災害正變得越來越頻繁和猛烈」。