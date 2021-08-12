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參加森林婚禮離席 俄女就此失蹤「恐被野熊吃掉」

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯有女子參加一場在森林中舉辦的婚禮時，因為與另一名客人爭吵憤而離開，不料她就這樣失蹤了一個多月，警方根據目前的搜索推測恐怕該女子已經被野生棕熊殺死。(取材自推特)
俄羅斯有女子參加一場在森林中舉辦的婚禮時，因為與另一名客人爭吵憤而離開，不料她就這樣失蹤了一個多月，警方根據目前的搜索推測恐怕該女子已經被野生棕熊殺死。(取材自推特)

俄羅斯有女子參加一場在森林中舉辦的婚禮時，因為與另一名客人爭吵憤而離開，不料她就這樣失蹤了一個多月，警方根據目前的搜索推測恐怕該女子已經被野生棕熊殺死。

「每日郵報」報導，現年24歲的巴洛巴諾娃（Yana Balobanova）參加了一位朋友辦在北拉爾斯克鎮（Severouralsk）附近森林裡的一場小型婚禮，據報導，她當時與另一位客人發生爭執後，獨自離開並走入茂密的樹木。

據悉，巴洛巴諾娃在當天晚上曾打過一次緊急救援電話，表示自己「在一個偏遠森林中迷路了」，第二天一大早又打了一次，但後來就再也沒有接到她的電話、她的行蹤就這樣消失在森林中。目前搜索持續了一個多月，但仍然沒有找到巴洛巴諾娃或是她的遺體。

警方出動訓練有素的嗅探犬追蹤巴洛巴諾娃的行蹤，但當她的路徑與多隻熊的氣味交叉時，搜索犬變得焦躁不安，此外還看到棕熊的腳印，種種跡象都顯示她似乎遭到襲擊。野生動物檢查員薩庫林（Andrei Sakulin）表示「再也不可能希望能找到活著的女人」，並補充「若出現一隻母熊和其幼崽的腳印，意味著這個地方『對人類來說非常危險』，因為如果一個人不小心發現自己在熊和其幼崽之間，捕食者會立即猛烈攻擊，而不會發出咆哮和警告」。

巴洛巴諾娃的父親雅科夫（Yakov Balobanov）接受採訪時表示在搜索的地方「到處都是熊的腳印」，而且有成熊以及小熊，女兒也沒有在森林中獨自生存的相關經驗，恐怕已經凶多吉少。

俄羅斯

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