西非爆馬堡病毒死亡首例 致死、傳播率高似伊波拉

世界衛生組織9日表示，幾內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」，一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）表示，幾內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」（Marburg Virus），一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。

路透報導， 這項發現顯示該致命疾病「首次出現在西非」。自1967年以來，馬堡病毒一共爆發了12次重大疫情 ，主要發生在非洲南部和東部。幾內亞的新病例於上周首次被發現，該國今年早些時候曾爆發導致12人死亡的相關疫情，直到2個月前才宣布撲滅病毒，

世衛 組織的聲明說，這名馬堡病毒患者在病情迅速惡化之前，首先在當地診所尋求治療。幾內亞國家實驗室和塞內加爾巴斯德研究所的分析員後來證實這項病毒的診斷。世衛組織非洲區域主任莫蒂在聲明中表示「馬堡病毒有可能廣泛傳播，這意味著我們需要阻止它的發展」。

馬堡病毒和今年的伊波拉病毒都是在幾內亞的蓋凱杜區發現的，該地靠近賴比瑞亞和象牙海岸的邊界。此外，2014至2016年伊波拉疫情的首例病例、歷史上最大的伊波拉疫情也來自幾內亞東南部林區的同一地區。

世衛組織表示，在過去的疫情中，馬堡病毒的致死率從24%到88%不等，這取決於病毒株和病例管理，並補充說「傳播是通過接觸受感染的體液而發生的，症狀包括頭痛、吐血、肌肉 疼痛和各種孔口出血等」。