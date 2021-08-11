神學士控制逾半阿富汗 軍閥倒戈恐掀骨牌效應

來自阿富汗北部要城昆都士的難民10日在首都喀布爾一座公園休息。昆都士日前被神學士組織攻占，這些民眾為躲避戰火逃離家園。（Getty Images）

在一名親阿富汗 政府的重要地方軍閥變節來投後，民兵組織神學士9日拿下戰略要地沙曼岡省的省會，幾已掃平阿富汗北部，讓喀布爾政府的政治危機加劇。對此，美國 表示，捍衛阿富汗要靠阿國自己的安全部隊。

美軍在阿富汗的任務將在8月31日結束，美國總統拜登說，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已持續20年的戰爭。

美國國防部發言人柯比 表示，美國相當擔心阿富汗情勢，但阿國安全部隊有能力對抗神學士。柯比表示：「這些是他們的軍隊、他們的省會、他們要保衛的人民，歸根究柢就是要看領導階層願不願意在此刻有所作為。」若阿富汗安全部隊不願戰鬥，美國軍方會怎麼做？柯比回答：「不會做太多。」

神學士加緊攻勢逼迫阿富汗政府，不到一周已拿下昆都士等六座省會城市。歐盟安全官員估計，如今阿富汗全境已有65%遭神學士控制。如今神學士正全力攻取阿富汗北部的重鎮大都會馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif）。人口約50萬的馬薩里沙利夫現已孤立無援，外界憂心早晚要淪陷；此外，阿富汗政府軍在西部大城赫拉特（Herat）也得與叛亂份子交戰。

美國一手資助與訓練出的阿富汗政府軍屢屢不戰而退，現只能靠國家安全情報總局的精銳特戰單位、各地穆斯林軍閥所屬的民兵來抵抗神學士；戰場連番失利讓阿富汗總統甘尼面臨要求下台的聲浪。

前沙曼岡省參議員、「伊斯蘭教聯盟」黨重要軍閥阿吉米（Asif Azimi）9日變節，是至今政府軍裡最重量級的變節。伊斯蘭教聯盟黨大多為阿富汗少數族裔的塔吉克人，在美國2001年揮師阿富汗進行反恐戰爭前，是反神學士的「北方聯盟」龍頭。如今連阿吉米都倒戈，恐引發其他關鍵勢力紛紛效尤的骨牌效應。

政府內部一名高層警告，除非所有反神學士的政治勢力能團結並齊心作戰，否則喀布爾幾周內恐要淪陷。

另據路透報導，不願具名的美國官員表示，雖然軍方今年稍早就曾警告拜登，阿富汗多座省會將隨著美軍撤離而陷落，神學士攻城略地速度之快，仍讓軍方深感訝異。上周末神學士攻擊多座省會時，美國只發動了不到十二次空中支援，有一次只摧毀了敵方裝備。官員表示，昆都士淪陷時，阿富汗部隊並未要求任何支援。