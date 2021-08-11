全球暖化加速10年 島國聯盟發聲明「救救我們！」

聯合國 發布具里程碑意義的報告，稱全球暖化 持續加速，加上海平面上升，可能威脅島國存續。數十個最容易受到氣候變遷 影響的小島國隨後同聲呼籲世界，「拯救我們的未來」。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC），9日公布2014年以來首份氣候變遷重大科學評估。報告內容顯示全球暖化速度比原本預期更快，且幾乎全可歸咎於人類。報告指出，全球正邁向2030年到達的升溫上限之路，較3年前預測提前了10年。

小島嶼國家聯盟（AOSIS）氣候談判負責人、代表美洲國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）的布萊克-雷恩稍晚發布聲明呼籲：「我們必須扭轉這種局面。」「如果我們將升溫幅度維持在攝氏1.5度，我們仍然會面臨海平面上升半公尺的結果。但如果我們確保升溫幅度低於攝氏2度，就可以避免海平面長期上升3公尺。這關乎我們的未來。」

小島嶼國家聯盟由古巴、牙買加、巴布亞紐幾內亞和馬爾地夫等39個國家組成，其中馬爾地夫是全球地勢最低的國家。

另外，聯合國氣候變化大會（COP26）將於11月在蘇格蘭舉行，渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）10日出席業界網上會議時表示，企業不應指望各國會在峰會上達成協議，「即使有協議，但執行機制薄弱」，各機構應自行採取更多行動。渣打已承諾在2030年前達成營運淨零碳排放。