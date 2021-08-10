怨新聞台報導不公 墨西哥最強大毒梟威脅殺主播

墨西哥日前發生一群蒙面男子上網發布影片，自稱代表墨國最強大毒梟、哈利斯科新世代集團頭目賽萬提斯放話，指控全國性有線新聞頻道《Milenio Television》報導不公，更直接點名威脅謀殺該台主播烏爾斯蒂（圖右下）。畫面翻攝：Realamericanews.site

墨西哥 日前發生一群蒙面男子上網發布影片，自稱代表墨國最強大毒梟放話，指控一家全國性電視台報導不公，更直接點名威脅謀殺該台一位主播。

從9日在網路流傳的影片可見到，6名荷槍實彈的蒙面男子包圍著一名坐在小桌子後面的蒙面男子。據美聯社報導，坐著的蒙面男子宣讀一分自稱來自惡名昭彰的哈利 斯科新世代集團（Jalisco New Generation, CJNG）頭目、綽號「El Mencho」的賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）的訊息。

據指蒙面男子代表賽萬提斯抱怨全國性有線新聞頻道《Milenio Television》偏袒自稱正在米卻肯州（Michoacan state）組織對抗CJNG的自衛團，聲稱這個自衛團其實本身就是販毒集團，並指他不想抑制言論自由，但要新聞報導能夠做到對等。

蒙面男子宣讀的聲明也直接威脅主播烏爾斯蒂（Azucena Uresti），稱「就算他們指控我殺害女性（Femicide），我會讓妳承認自己說錯話」。

《Milenio Television》發布聲明表示，該台全力支持烏爾斯蒂，並要求當局快速調查以確保她的安全，也否認曾經在報導偏袒任何團體。總統發言人則在推特 承諾，墨國政府「將採取必要措施，以保護被威脅的記者與新聞媒體」。