最冷城市在發燒 西伯利亞野火煙霧漫天「殃及北極」

俄羅斯氣象監測機構「Rosgidromet」警告說，西伯利亞森林大火產生的煙霧近日於歷史上「首次到達北極」，再度為人類響起環境警訊。(Getty Images)

俄羅斯 氣象監測機構「Rosgidromet」警告說，西伯利亞森林大火產生的煙霧近日「首次到達北極」，再度為人類響起環境警訊。

「衛報」報導，過去幾年毀滅性的野火越來越頻繁地席捲西伯利亞，俄羅斯的氣象官員和環保主義者表示這與氣候變遷 和森林維護資金不足有關。聯合國氣候專家9日發表一份報告，該報告明確表明全球暖化的發展速度比人們擔心的要快、且幾乎全都歸咎於人類。

今年西伯利亞受災最嚴重的地區之一是雅庫特（Yakutia），是俄羅斯最大、最寒冷的地區，位於永久凍土層之上，這裡也曾經歷過創紀錄的高溫和乾旱。「Rosgidromet」9日表示，該地區的局勢「繼續惡化」、目前有近340萬公頃的土地正在燃燒，包括難以進入和偏遠的地區。

美國 NASA 7日曾表示，其衛星圖像顯示野火煙霧「從雅庫特擴散超過3000公里、抵達北極」，為「有紀錄歷史以來首次」，更補充說6日俄羅斯大部分地區都被煙霧籠罩。

環保人士指責當局每年都會根據一項法律允許大面積燃燒，如果滅火成本大於造成的損失或不影響居民區，他們就不得干預。根據俄羅斯林業機構的數據，今年的火災已經摧毀超過1400萬公頃的土地。