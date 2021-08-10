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三星副董李在鎔13日假釋出獄 還背2案

編譯廖玉玲、林奕榮／綜合報導
三星集團副董事長李在鎔（左）確定獲假釋，13日出獄。（路透資料照片）
三星集團副董事長李在鎔（左）確定獲假釋，13日出獄。（路透資料照片）

三星集團副董事長李在鎔確定獲假釋，13日便能出獄，不過他是否能立即復職還有變數。此時正值半導體業面臨劇變的時刻，業界巨頭迎回領導人親自坐鎮，至少有助提振公司士氣，預料也將為市場再添更多硝煙味。不過李在鎔雖將獲假釋，但或許只能短暫維持自由之身，因為他還要打兩宗刑事訴訟，若遭定罪，假釋將被撤銷。

業界人士認為，李在鎔一旦出獄，首要任務應該就是加緊進行赴美國投資案的討論。三星電子目前正在美國尋覓適合的地點，要興建新的晶圓廠。其次，三星料將更積極推動併購案；三星電子已宣布，未來三年將進行相當規模的併購交易，目前鎖定的領域是人工智慧（AI）、５G和車用市場。三星日前才透露將發表「摺疊螢幕」新旗艦手機，並直嗆蘋果「你的好，夠好嗎？」預料李在鎔出獄後，可在為手機部門提振士氣。

在民間反對給予李在鎔特權或優待的呼聲中，南韓司法部長朴範界9日在記者會上表示，考量到李在鎔「對社會的情感與服刑期間的態度」，以及新冠疫情對國家甚至全球經濟的衝擊，因此決定讓李在鎔假釋出獄，預定讓他在15南韓獨立紀念日的前兩天重獲自由。

每年大約這個時候，南韓都會有許多受刑人獲假釋甚至特赦，以慶祝8月15日的南韓獨立紀念日。今年因關係到李在鎔，所以格外受到矚目。

不過，根據南韓法律，犯下經濟罪者，五年不得求職，而獲假釋出獄者，出境也受限制。因此李在鎔若要「復行視事」，勢必得要尋求豁免。

現年53歲的李在鎔因行賄前總統朴槿惠及親信案遭判刑，由於南韓假釋條件已放寬，在獄中表現良好的初犯者，服完60%刑期就能得到假釋資格。李在鎔最初被判刑五年時已經服刑一年，後來改判30個月，今年1月再次入監，等於這個月就可累積服滿18個月。

李在鎔目前仍面臨兩場刑事訴訟，分別是三星集團兩家子公司合併時的會計造假等違法行為，以及在沒有處方箋的情況下施用麻醉藥異丙酚，若遭定罪，假釋將被撤銷。

不過，南韓正在修改法令，預計12月生效。依據新法，只有在獲釋後犯罪，假釋才會被撤銷，也就是說，如果李在鎔涉及的這兩起案子是在新法生效後被判有罪，也只需依照新的審判結果服刑，而這兩樁訴訟短期內不會做出最終判決。

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