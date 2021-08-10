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辛巴威14歲女孩產後身亡 聯國強烈譴責童婚

編譯中心／綜合9日電

辛巴威一名14歲女孩在教堂生產後死亡事件引爆民眾和維權人士怒火後，聯合國譴責辛巴威的童婚陋習。

路透報導，此案凸顯辛巴威使徒教會大多允許一夫多妻和童婚現象。許多辛巴威使徒教會會避免讓人就醫，承諾治癒疾病並助人擺脫貧困，藉此吸引數以百萬計信徒。

政府向來對童婚睜一隻眼閉一隻眼。辛巴威有兩套婚姻法律，即婚姻法（Marriage Act）和習俗婚姻法（Customary Marriages Act），兩部法律都沒有規定同意結婚最低年齡，而習俗婚姻法允許一夫多妻。

目前在國會辯論的新婚姻法尋求讓法律統一，禁止18歲以下者結婚，並起訴任何涉及未成年人婚姻者。

聯合國駐辛巴威辦公室在聲明中表示極度關切此事，並強烈譴責導致辛巴威東部馬蘭吉（Marange）鄉村地區14歲女孩瑪查雅（Memory Machaya）早逝的情事。

聲明還說：「可嘆的是對未成年少女性剝削的報導令人不安，包括強迫童婚事件持續出現，而這確實是另一個令人難過的案例。」

聯合國表示，辛巴威二分之一少女很有可能在18歲前結婚。

辛巴威警方和國家性別委員會表示，已對瑪查雅死亡事件展開調查。

聯合國

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