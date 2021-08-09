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三星掌門人李在鎔確定13日假釋出獄 復職尚有變數

編譯廖玉玲／綜合外電
三星集團副董事長李在鎔確定獲假釋，本周五（13日）便能重見天日。 路透
三星集團副董事長李在鎔確定獲假釋，本周五（13日）便能重見天日。 路透

三星集團副董事長李在鎔確定獲假釋，本周五（13日）便能出獄，不過他是否能立即回公司復職還有變數。

南韓司法部長Park Beom-kye 9日在記者會上表示，決定讓李在鎔假釋出獄，是考量到他「對社會的情緒以及服刑期間的態度」，新冠疫情對國家甚至全球經濟的衝擊，也是委員會評估的因素。

華爾街日報報導，根據南韓法律，犯下經濟罪者，五年不得求職，而獲假釋出獄者，出境也受限制。

每年大約這個時候，南韓都會有許多受刑人獲假釋甚至特赦，以慶祝8月15日的南韓獨立紀念日。今年此事格外受到矚目，因為南韓最大財閥的領導人可能也在這份名單上。

南韓假釋條件已放寬，在獄中表現良好的初犯者，服完60%刑期就能得到假釋資格。李在鎔最初被判刑五年時已經服刑一年，後來改判30個月，今年1月再次入監，等於這個月就可累積服滿18個月。

韓國前鋒報指出，南韓國內對李在鎔是否該獲假釋意見分歧，但業界人士認為，李在鎔一旦出獄，首要任務應該就是加緊進行美國投資案的討論。三星電子目前正在美國尋覓適合的地點，要興建新的晶圓廠。

其次，三星預料也將更積極推動併購案；三星電子已宣布，未來三年將進行相當規模的併購交易，目前鎖定的領域是人工智慧（AI）、5G和車用市場。

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