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東奧落幕 日相民調首跌破3成 11月眾院大選恐不妙

編譯中心／綜合8日電
東京奧運在8日落幕，日本選手拿下27金、14銀、17銅共58面獎牌，創下歷來最佳。但疫情持續肆虐，在逆境中主辦奧運也挽救不了首相菅義偉直直落的支持度。圖為7日奧運會棒球決賽中，日本隊戰勝美國隊，獲得冠軍。（新華社）
東京奧運在8日落幕，日本選手拿下27金、14銀、17銅共58面獎牌，創下歷來最佳。但疫情持續肆虐，在逆境中主辦奧運也挽救不了首相菅義偉直直落的支持度。圖為7日奧運會棒球決賽中，日本隊戰勝美國隊，獲得冠軍。（新華社）

東京奧運8日正式閉幕，日本成功克服疫情難關順利舉行奧運，開創國際體壇盛事的先例，地主國奪得的金牌數量更創新高，但朝日新聞在7日和8日兩天做全國電話民調，菅義偉內閣支持率慘跌到28%，還不到三成，創下他去年9月上任以來新低，顯示執政黨可能會在今年11月底的眾院大選失去一些席次。

日本在本屆奧運開創無觀眾奧運的先例，且避免疫情進一步失控，締造國際體壇的新里程碑。然而，這場盛會為日本帶來的政經效益卻不如預期，日本堪稱是「贏了面子、輸了裡子」。

本屆東奧開幕典禮因新冠疫情，幾乎不開放觀眾進場，自然也少有各國領袖出席，意味著菅義偉失去擦亮外交形象的機會。在國內，運動選手奪牌數大增，提高民眾對奧運的興趣，卻未轉化為對菅義偉的支持。民調顯示，菅內閣和7月東奧開幕前的民調相比，支持率下滑3%，不支持率上升4%；另外，只有32%受訪者認為，菅義偉做到安全安心的東奧，但有54%認為沒有做到。分析指出，受訪者對於菅義偉內閣的防疫對策評價低落，沒有給予正面評價的受訪者，有七成不支持。

此外，東京申奧就是要提振觀光，不惜砸鉅資打造八座新場館，本屆總支出估為1.64兆日圓（約154億美元），比東京申奧時預估的8000億日圓預算超支一倍多。

新冠疫情卻讓一切亂了套，當局在強化對境外遊客的管制措施、禁止觀眾進場後，先前已賣出448萬張門票的900億日圓（約8.16億美元）收入幾乎歸零，旅館和餐廳的消費收益預期也化為烏有。日股也未沾染選手奪金的歡欣氣氛，今年來表現在全球股市仍位居後段班。

日本新冠確診人數近日突破百萬，單日新增確診連續多日破萬，東京都單日確診在8日時更是連續5天超過4000例，疫情從首都圈向外快速擴散。

東京奧運8日落幕，日本媒體朝日新聞隨即公布周末所做的最新民調，結果首相菅義偉內閣...
東京奧運8日落幕，日本媒體朝日新聞隨即公布周末所做的最新民調，結果首相菅義偉內閣的支持率只有28%，首度跌破三成，是上任以來新低。（歐新社）

東京奧運 疫情 菅義偉

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