神學士1天攻下阿富汗3省會 美加緊空襲

神學士加速攻城掠地，分析指出，喀布爾政權未來幾個月內可能垮台。圖為阿富汗國民軍4日在喀布爾巡視。（路透）

美軍持續撤離之際，阿富汗 武裝組織神學士加速攻城掠地，8日一天攻占北部三省省會，包括被視為具有重要戰略地位的最大城市昆都士，並持續向其他要城與重要戰略據點進攻。美軍派出B-52轟炸機加緊展開空襲行動，希望協助政府軍力阻神學士攻勢。但分析指出，喀布爾政權未來幾個月內可能垮台。

神學士三天內奪下5座省會城市。分析家咸信，8月底美軍全數撤離之後，喀布爾中央政府將會滅亡。美國 總統拜登 下令駐阿美軍使用B-52轟炸機和幽靈炮艇機打擊正在進攻阿富汗主要城市的神學士陣地。據悉，已殲滅逾200神學士分子，摧毀逾100輛汽車及大批彈藥。

英國廣播公司（BBC）報導，神學士與政府軍激戰後，攻占阿富汗最大城市之一昆都士省省會昆都士，當地官員表示，除機場以外地區都已落入神學士之手，民眾也見到神學士旗幟在市中心升起，市區一片混亂，建築物與商店陷入火海。

攻占昆都士是神學士自5月加強攻勢以來最重要收穫，27萬人口的昆都士是昆都士省省會，有公路連接首都喀布爾且接壤塔吉克，具重要戰略意義。此外，控制昆都士也意味控制全球最重要毒品走私中心之一。

昆都士陷落數小時後，北部另一個薩爾普勒省首府薩爾普勒市也傳出遭神學士攻占，一名薩爾普勒省官員在接受新華社採訪時說，薩爾普勒市大部分地區已被神學士占領，但阿富汗官員堅稱政府軍仍在戰鬥，該市並未失守。

隨後，神學士發言人穆賈希德在社交媒體上說，神學士已攻占塔哈爾省首府塔盧坎市，一名塔盧坎市居民說，神學士武裝人員8日晚攻占塔盧坎市，並釋放監獄中的在押人員，政府軍已經撤退到市郊。

神學士還向西部的赫拉特以及南部城市坎達哈和拉什卡加進攻，並在當地跟政府軍展開激戰。

與此同時，美軍則加強對神學士陣地的空襲，美國駐阿富汗大使館也譴責神學士「對阿富汗城市發動新的暴力攻擊」。路透報導，神學士發言人8日對半島電視台表示，與阿富汗政府沒有達成停火協議，並警告美國不要進一步干預阿富汗。