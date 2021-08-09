野火圍城 雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半

野火將希臘第二大島艾維亞島（Evia）切成兩半，救難人員出動10艘船從海邊的小村莊和海灘緊急疏散大約1400人。（路透）

希臘野火狂燒不止，7日有三處大規模野火，其中一處野火將希臘第二大島艾維亞島（Evia）切成兩半，救難人員出動10艘船從海邊的小村莊和海灘緊急疏散大約1400人，島上的其他逃生之路全部被野火阻斷。

希臘連日野火已造成一名義消喪生，20名傷者需住院治療。英國衛報形容野火包圍雅典城，宛如「末日景象」。

報導說，從空中鳥瞰，雅典被野火「圍城」，令人無法忍受的高溫 助長野火，而且隨時會引燃新的野火。希臘部分地區氣溫飆到攝氏47度，無人機熱像儀記錄雅典城內地面溫度為攝氏55度。

希臘正歷經30多年來最嚴重熱浪，境內許多地方竄出野火，焚黑森林土地、摧毀家園和商店，許多動物也被燒死。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）稱之為「夢魘般的夏天」，並說政府的優先要務就是確保民眾生命安全。

在雅典郊區，強風將大火吹向Thrakomakedones鎮，當地居民受令撤離；大火所經之地，焦蔽針葉林中，隨處可見煙燻焚毀的房舍和汽車 ；雅典上空則是烏煙飄浮不散。

最近獲任命為雅典首位「高溫長」( chief heat officer）的米爾維利（Eleni Myrivili）在回覆記者的電子郵件中寫道：「這裡太瘋狂了，在極端高溫和野火之間，就像世界末日，雅典城內灰如雨下。」

希臘全國各地大大小小的野火，撲滅了又重新引燃，希臘民防長哈達利亞斯（Nikos Hardalias）表示，野火不僅「極端危險」而且是「空前的」，過去一周發生154處野火，直到周六還有60多處仍在燒，消防人員搶救人口密集區、電力設施和古蹟 。

另外，希臘消防單位表示，一架空中灑水的滅火飛機8日在希臘墜毀，所幸無人傷亡。