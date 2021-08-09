無視金與正警告 美韓軍演照常

無視北韓金與正 警告，美韓聯合軍演將在16日展開。據多名南韓軍方和政府消息人士8日透露，韓美將於16日啟動下半年聯合軍演。考慮到疫情擴散風險等，聯演規模將較3月縮小。

香港中通社引述韓聯社報導，鑑於防疫 部門認為，新冠變異病毒Delta仍在加速傳播，存在接種新冠疫苗後仍被感染的風險，強烈建議兩國軍方嚴格遵守防疫守則。有分析指出，這對韓美敲定聯演規模起到較大影響。

據悉，韓美將於10日至13日舉行危機管理參謀訓練，此後於16日至26日舉行下半年聯合指揮所演習。由於參演人數減少，韓美軍方計畫從10日起提前進行更為充分的訓練，因此實際上10日起將進入操練階段。

繼上半年演習後，此次演習將初步評估由韓軍大將率領的未來聯合司令部是否具備指揮戰區作戰的能力。韓美聯合司令部副司令官金勝謙大將擔任演習第一階段和第二階段司令官指揮預演。

南韓軍方和政府原計畫今年敲定收回戰時作戰指揮權的具體時間，但從目前情況來看，這一目標已很難實現，而且明年上半年也恐難以進行戰權移交能力評估。

另外，按照慣例，韓美將在公布下半年聯合軍演日程的當天通過直通熱線向北韓通報演習日程和性質等。鑑於北韓國務委員會委員長金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正1日發表談話譴責韓美軍演，部分觀點擔憂，北韓或試射潛射彈道導彈發起挑釁。