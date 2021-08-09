遭博科聖地綁架七年 奈及利亞女學生獲自由

州長辦公室7日表示，一名7年多前遭伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）綁架的奈及利亞女學生已經獲釋，與家人團聚。

將近300名12至17歲的女學生2014年4月在奈及利亞北部小鎮奇博克（Chibok）遭到綁架，此事引發國際譴責，也有人發起#帶回我們的女孩（#BringBackOurGirls）活動，呼籲歹徒讓她們自由。

中央社引述外電報導，國際特赦組織（Amnesty International）4月紀念事件7周年時表示，過去這些年已有許多女學生獲釋或由軍方尋獲，但仍有100多人下落不明。

波諾州（Borno）州長祖魯姆（Babagana Umara Zulum）在聲明中說，波谷（Ruth Ngladar Pogu）上月跟一名她稱為丈夫的人一同向軍方自首。

祖魯姆表示：「我非常興奮，不只是以波諾州州長身分，也是以這個州所有孩子的父親身分，以女兒們的父親身分。」

「我了解家人仍被綁架者的家屬心情，但我們仍要懷抱希望，尤其是今天事情有了這種發展。」

州長辦公室表示，波谷7月28日向軍方自首，先前官員並未宣布此事，是因為要有時間聯繫她的家長和其他家庭。

奈及利亞軍方在東北部奮戰12年，卻仍無法結束聖戰組織的叛亂活動。至今這場衝突已造成4萬人喪命，超過200萬人無家可歸。