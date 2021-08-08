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東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東京電車砍人釀10人傷 男兇嫌自白想殺「幸福女性」

編譯中心／綜合7日電

日本因應東京奧運加強鐵路系統保安之際，一名男子前晚在東京小田急線電車上持刀斬人，造成至少10人受傷，當中一人重傷。東京警視廳證實，36歲嫌犯對馬悠介被捕，聲稱希望殺死「看起來很幸福的女性」，但未解釋原因，目前他已被控企圖謀殺罪名。事發車站距離東京奧運主場館新國立競技場只有約15公里，國土交通省已通知全國鐵路運營商保持警惕，保護乘客安全。

事發於當地時間前晚約8時30分，電車駛經東京世田谷區成城學園前站附近時，嫌犯突然拔出長約20公分的利刀襲擊其他乘客，一名20多歲女大學生最先被襲，胸部和背部多處受傷，情況嚴重。嫌犯還在車廂內潑灑汽油，企圖用打火機縱火，幸好未成功。

電車之後緊急煞車，乘客紛紛逃出車外，救護人員趕到現場將其中9名傷者送醫，另一名傷者在現場敷藥後自行離開。嫌犯趁混亂逃離現場，走到5公里外一間便利商店，自稱是剛發生的斬人案嫌犯，店員立即報警，警方到場拘捕嫌犯。

東京警視廳表示，對馬悠介居於川崎市，他供稱日前在新宿區一間食品店偷竊時，一名女店員報警，他逃離後原本計畫折返殺死店員，但食品店已經關門；他突然想到在電車殺人，認為車廂空間密閉，乘客無處可逃，「可以殺死很多人」。

東京奧運 縱火 日本

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