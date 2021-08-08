緬甸駐聯合國大使險遭暗殺 2緬人遭美國起訴

覺莫敦長年公開支持緬甸民主運動，也曾公開拒絕軍政府要求他辭職的命令。（路透）

美國檢方6日表示，兩名策畫攻擊緬甸 駐聯合國 大使覺莫敦的緬甸公民已遭起訴。覺莫敦長年公開支持緬甸民主運動，也曾公開拒絕軍政府要求他辭職的命令。

美國官員表示，調查人員發現，2名嫌犯曾討論雇用殺手，以迫使覺莫敦辭職，如果對方拒絕就要痛下殺手。紐約南區地方法院檢察官史特勞斯表示，這兩人「密謀嚴重傷害或殺害緬甸駐聯合國大使，企圖在美國國土上攻擊外國官員」。

據法院文件，聯邦調查局（FBI）於3日接獲上述攻擊相關線報。FBI代理助理局長馬奎爾表示，得知大使居住的紐約市北部郊區韋斯切斯特郡可能發生暗殺事件後，執法人員已「迅速而勤奮地」採取行動。

現年28歲的漂亨圖（Phyo Hein Htut，音譯）和20歲的葉亨佐（Ye Hein Zaw，音譯）遭韋斯切斯特郡法院起訴，最高可能遭處5年監禁。據調查，漂亨圖是緬甸軍政府派駐紐約的聯合國代表團成員，葉亨佐疑為泰國 軍火商的跑腿。

根據訴狀，葉亨佐負責在接到軍火商的指示後接觸漂亨圖，在7月22日和23日使用Zelle數碼支付應用程式，分兩次預付共4000美元給漂亨圖。兩人還在上周一段電話通話的錄音中商定，漂亨圖暗殺覺莫敦後可多獲1000美元。

兩人計畫威脅覺莫敦辭職，若對方拒絕就範，就痛下殺手，方式是在覺莫敦的車輛「做手腳」，讓他發生車禍死亡。覺莫敦感謝華府及美國駐聯合國大使格林菲爾德的幫助；被問及是否軍政府所為，他表示無法推測，但強調不會放棄職務。

覺莫敦於2020年10月就任緬甸駐聯合國大使。今年2月26日，他在聯合國大會公然與軍政府畫清界線，還敦促各國動用「任何必要手段」翻轉緬甸軍方2月1日發動的政變。軍政府隨即以覺莫敦不服從國家命令和指示等理由將他解職，並另派常駐副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）擔任臨時代辦。不過，目前聯合國仍承認覺莫敦的身分。

訴狀未提及泰國軍火商的背景資料，僅表示此人將武器賣給緬甸。駐泰國的人權觀察亞洲分部資深研究員蘇奈促請泰國首相帕拉育，下令調查這名軍火商。不過，在緬甸政變一事上，聯合國6月曾投票禁止出口武器予緬甸，泰國投了棄權票；人道救援組織還批評泰國暗中支持緬甸軍政府，不允許救援人員跨境接濟邊境緬甸難民。