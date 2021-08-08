曼谷千人怒政府抗疫不力上街示威 泰警射催淚彈、水砲

泰國警方7日對在曼谷示威的上千名示威民眾發射催淚瓦斯和橡皮子彈。（路透）

上千名示威者今天聚集曼谷街頭，抗議泰國 政府抗疫不力，要總理帕拉育下台。抗議群眾和警方起衝突，遭到警方以催淚彈、水砲車和橡膠子彈驅離 。

泰國去年掀起學運浪潮，上萬學生和民眾上街要求總理下台、修憲以及王室改革。但去年底到今年泰國接連遭遇第二波和第三波疫情 ，抗議因此降溫。

但隨著泰國第三波疫情愈來愈嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪也愈來愈高，近來街頭經常有零星抗議。7月18日其中一個學運團體「自由青年」（Free Youth）號召上千名抗議者上街抗議，在前往總理府途中和警方起衝突，警方以水砲車和煙霧彈驅離示威者，是近幾個月衝突最激烈的一次。

泰國因為疫情仍然處在緊急狀態下，武裝部隊司令查稜波日前在政府公報發布命令，任何可能會造成病毒傳播或是讓人民更加困苦的集會一律禁止，違者最高可處2年有期徒刑或是罰款4萬泰銖（約1196美元）。泰國總理府發言人阿努查昨天也喊話，希望抗議者可以考量自身和家人的安全，避免參加大型集會。

儘管如此，今天仍有上千民眾響應自由青年的號召走上街頭，原先打算聚集在民主紀念碑前，接著前往大皇宮。但警方在民主紀念碑和大皇宮周圍布下大批警力和路障，主辦單位臨時將抗議集合地點改為勝利紀念碑，並遊行前往帕拉育宿舍所在地的陸軍軍營。

抗議民眾提出3個訴求，包括帕拉育下台，減少王室和軍隊的預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗。

民眾遊行前往帕拉育的宿舍途中遇到大批警力攔阻，抗議者和警方發生衝突，警方發射催淚彈驅離抗議群眾，不少人因此嘔吐倒地。催淚彈發射2小時後，大批人群逐漸散去，警方再出動水砲車和橡膠子彈驅離零星留在現場的民眾。