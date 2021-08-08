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北韓暴雨淹千棟民宅、大片農地 糧荒恐加劇

編譯中心／綜合7日電
北韓咸鏡南道的橋梁與堤防遭暴雨沖垮。（翻攝自北韓中央電視台畫面）
北韓咸鏡南道的橋梁與堤防遭暴雨沖垮。（翻攝自北韓中央電視台畫面）

北韓國家電視台報導，北韓近日豪雨引發水患，有1000多棟民宅受損，總共疏散約5000人。當地多處農地淹成一片汪洋，可能讓已經貧乏的糧食供應進一步緊張。

北韓國營中央電視台（KCTV）5日畫面顯示，許多民宅慘遭滅頂，數座橋梁也看似因洪水受損。中央電視台報導，除民宅嚴重受損、道路無法通行、水道潰堤，北韓的咸鏡南道有「數百公頃農地」泡水。

根據氣象局數據，咸鏡北道部分地區從1日至3日降下超過500毫米雨量，咸鏡南道近日降雨量超過每月平均值，預計多區大雨會持續至10日。

北韓電視台公開咸鏡南道淹水的畫面。（翻攝自北韓中央電視台畫面）
北韓電視台公開咸鏡南道淹水的畫面。（翻攝自北韓中央電視台畫面）

北韓的基礎建設脆弱不堪，只要發生天災往往都會帶來嚴重災情，森林濫伐也讓北韓更易洪水成災。去年夏天接連來襲的颱風也引發水患，導致農地與數以千計的民宅受損。北韓國家領導人金正恩6月時表示，由於持續出現颱風受損災情，北韓的糧食供應「變得愈來愈嚴峻」，敦促採取措施降低天災衝擊。

聯合國糧農組織（ FAO）上月也表示，北韓今年缺少約86萬噸的糧食，警告北韓將面臨「嚴重歉收期」。

不過，路透6日引述聯合國一份機密報告指出，儘管北韓疲於應付經濟惡化，但當局今年上半年仍持續發展核子與彈道飛彈計畫，違反國際制裁。這份由獨立制裁監控小組提交給聯合國安理會的報告指出，平壤當局「持續從海外尋求這些計畫所需的材料和技術」。報告也說，北韓仍藉海路出口煤炭和其他受制裁的商品，但數量都大減，今年上半年石油產品的進口量明顯減少。

北韓 聯合國 洪水

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