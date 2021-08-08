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神學士24小時內攻下阿富汗2省會 美英籲公民撤離

編譯中心／綜合7日電
隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克、塔吉克5日起在與阿富汗接壤的邊境舉行軍演，警告意味濃厚。（歐新社）
隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克、塔吉克5日起在與阿富汗接壤的邊境舉行軍演，警告意味濃厚。（歐新社）

美國幾近完成自阿富汗撤軍任務之際，民兵武裝組織「神學士」乘機擴大攻勢，6日和7日接連奪下兩個省會。另一方面，擔心受阿國亂局影響的俄羅斯、塔吉克和烏茲別克等鄰國，5日開始在塔吉克境內毗鄰阿富汗的邊境地區舉行聯合軍演。

6日攻下的阿富汗西南部尼姆魯茲省首府札蘭季（Zaranj），是該組織在美國宣布撤軍後占領的首個省會都市。不到24小時，神學士7日又奪下朱茲詹省的省會希比爾甘（Sheberghan）。該省副省長表示，政府軍已經棄守，轉進到市郊的機場，準備進行防衛。此外，神學士6日也攻擊阿富汗政府新聞局辦公室，殺害局長米納帕爾。

尼姆魯茲省省長和高級官員已逃往政府唯一控制的查哈布賈克區，省議員艾拉伯表示，神學士兵分三路進攻，札蘭季的防衛迅速崩潰，民兵已占領政府辦公大樓。社群媒體的影片顯示，神學士民兵闖進尼姆魯茲省長官邸大肆劫掠。

白宮新聞秘書莎奇談到此事，表示：「他們（神學士）沒必要循這條路走下去。他們大可選擇把放在軍事活動上的精力投入到和平進程。」

札蘭季是往來伊朗貿易的重要邊境城市，但人口僅5萬。國際危機組織表示，阿富汗政府失去尼省等於拱手將邊境財政收益讓給神學士，且這也反映神學士戰略轉變，開始奪取國境線的控制權。目前美軍已撤離所有部隊，僅從波斯灣執行有限的空襲，防止大城市失陷。美軍近期對阿富汗的空襲集中於赫曼德省首府拉什卡加，赫拉特省首府赫拉特及阿富汗第二大城坎達哈。

聯合國6日表示，過去一個月來已有逾千名阿富汗平民受傷或死於攻擊，稱阿富汗情勢正面臨「危險的引爆點」。聯合國阿富汗特使里昂呼籲安理會盡速召開會議，防止情勢繼續惡化。美國駐阿使館和英國外交部已呼籲在當地的公民趕快撤離，並想辦法搭乘民航機離開，不要依賴政府包機。

隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克5日起在與阿富汗接壤的邊境舉行軍...
隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克5日起在與阿富汗接壤的邊境舉行軍演，目前已經有數千名阿富汗士兵逃到烏茲別克、塔吉克，俄國也藉軍演警告神學士不要越界。（歐新社）

另一方面，俄羅斯、塔吉克和烏茲別克等鄰國，5日開始在塔吉克與阿富汗的邊境地區舉行聯合軍演。塔吉克、烏茲別克、土庫曼，加上吉爾吉斯與哈薩克等5國領導人，6日也在土庫曼巴希討論阿富汗局勢，之後發表聯合聲明，表示盡快讓阿富汗局勢趨緩才能維護中亞地區安全穩定。

俄羅斯早前承諾向鄰近阿富汗的中亞國家提供軍事援助，5日的軍演，俄羅斯總參謀長吉拉西莫夫也專程到場視察。

阿富汗 邊境 俄羅斯

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