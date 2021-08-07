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吃完變man？西班牙Snickers廣告涉恐同 網怒喊抵制

編譯徐榆涵／綜合報導
士力架巧克力（Snickers）最近在西班牙發布一則20秒長的「恐同」廣告，引發激烈爭議。（取材自推特）
士力架巧克力（Snickers）最近在西班牙發布一則20秒長的「恐同」廣告，引發激烈爭議。（取材自推特）

士力架巧克力棒（Snickers）最近在西班牙發布一則20秒長的「恐同」廣告，引發激烈爭議，士力架已將該則廣告下架，並為任何「可能造成的誤解」致歉。

根據該則廣告，西班牙網紅Aless Gibaja向服務生點了一杯「性感柳橙汁」，而他的朋友與服務生彼此交換了個困惑的神情，此時服務生說，遞給Aless Gibaja一個士力架巧克力，他咬了一口後，隨即變成了一名留著鬍子且擁有低沉嗓音的男人。

此時他朋友問，「好點嗎？」，留著鬍子的男人回應道，「好點了」，接著廣告標語寫著，「別餓到不像你自己」。

廣告本周在網路上流傳後遭到嚴厲批評，有人呼籲抵制該品牌。西班牙LGBT組織發推文譴責，「有些公司繼續延續刻板印象並宣揚恐同思想，這很可恥且不幸」。

西班牙性別平等部長蒙特羅（Irene Montero）發推文說，「我想知道誰會認為將恐同作為一種商業策略是個好注意。我們的社會多元且寬容，希望那些有權決定我們廣告和電視節目內容的人也能學會這個道理」。

對此，士力架西班牙公司5日表示將立即撤下廣告，並為可能所造成的任何誤解道歉。公司發聲明說，「在這特別的活動中，我們希望以一種友好且輕鬆的方式傳達飢餓可以改變你的性格」，強調從未有意污名化或冒犯任何人或群體。

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