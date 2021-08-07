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神學士攻占阿富汗首座省會 暗殺媒體中心主任

編譯中心╱綜合6日電
阿富汗多座省府近日成為神學士的進攻目標，北部巴爾赫省首府馬扎里沙里夫6日發生炸彈襲擊，造成1死12傷，保安部隊在場調查。(新華社)
阿富汗多座省府近日成為神學士的進攻目標，北部巴爾赫省首府馬扎里沙里夫6日發生炸彈襲擊，造成1死12傷，保安部隊在場調查。(新華社)

阿富汗局勢進一步失控，武裝組織神學士6日攻占西南部尼姆魯茲省首府扎蘭季，是神學士趁美國接近完成撤兵阿富汗而加強行動後首個占領的省府，另外又關閉一個連接巴基斯坦的重要邊境口岸。此外，神學士同日在首都喀布爾暗殺阿富汗媒體資訊中心主任梅納泊。

當地消息指，神學士已占領尼姆魯茲省（Nimroz）首府扎蘭季（Zaranj）的省長辦公室、警察總部和靠近伊朗邊境的一個營地，成員稱他們正慶祝行動成功，稱奪取扎蘭季將提高在其他省份的神學士成員的士氣。有神學士指揮官表示當地具戰略重要性，因它接壤伊朗邊境，並稱「這只是開始，其他省很快就會落入我們的手中」。

阿富汗黎明電視台報導，在與神學士短暫交戰後，阿富汗政府軍已從扎蘭季撤出。阿富汗國防部6日早些時候在一份聲明中說，政府軍當天擊退了神學士對阿北部朱茲詹省首府希比爾甘的進攻。

神學士陸續占領多區的同時亦開始控制邊境，例如6日就關閉在東南部與巴基斯坦接壤的查曼—斯平布爾達克（Chaman-Spin Boldak）邊境口岸。該口岸最初由巴國一方關閉，到上周重開。上月神學士取得該區控制權後，巴國邊境人員遂對所有阿富汗人執行簽證要求，過往這規定都未有嚴格執行。神學士6日表示，會關閉口岸直至巴國撤銷簽證要求為止。

神學士在美國為首的外國軍隊撤出阿富汗之際，加強攻擊阿富汗政府，最近數月已奪取多個地區及邊境口岸，並向數個省首府如赫拉特（Herat）和坎達哈（Kandahar）推進。

另外，神學士為令異見噤聲而殺害多名社運人士、記者、官員、法官及公眾人物，包括6日被暗殺的阿富汗政府媒體資訊中心主任梅納泊（Dawa Khan Menapal）。報導指，梅納泊是6日在首都喀布爾一座清真寺做禮拜時，被武裝分子從背後射殺。

而神學士數天前才揚言，為報復政府加強空襲，將殺害高層官員。神學士目前已控制阿富汗鄉間廣大地區，同時也在若干大城市挑戰政府軍，包括3日晚間在喀布爾對國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）發動炸彈攻擊和槍擊，儘管暗殺失敗，卻是數月來首度將戰事擴展到首都。

阿富汗 邊境 美國

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