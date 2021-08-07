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希臘野火狂燒4天 殃及奧運發源地遺址

編譯中心╱綜合6日電

希臘最近一周遭遇氣溫高逾45℃、30年來最炎熱的熱浪襲擊，已引發全國逾150處山火，其中首都雅典市北的山火持續4天，數千人疏散，釀成至少1死9傷，嗆鼻濃煙籠罩首都上空，且預計大風將令火勢進一步蔓延。法國、瑞士和瑞典等國派出消防員加入救援。鄰國北馬其頓、土耳其、阿爾巴尼亞和保加利亞等亦受酷熱乾旱誘發火災之苦。

希臘野火在這周曾短暫切斷通往首都雅典的主要幹道，奧運發源地奧林匹亞（Olympia）以往總被觀光客擠得水洩不通，如今卻被令人擔憂的野火蹂躪，國內艾維亞島（Evia）東部也被慘遭祝融威脅。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在巡視首屆古代奧運會遺址時表示：「如果還有人質疑氣候變遷的真實性，就讓他們來看看這裡的慘況。」

創紀錄熱浪侵襲歐洲東南部，希臘消防員正在與靠近古代奧運發源地遺址的惡火搏鬥，鄰國土耳其森林野火也燒到電廠，海岸防衛隊協助數百位附近居民撤離家園。

土耳其和希臘是區域競爭對手，但兩國在這周攜手對抗災害；官員和專家認為，這些災害的發生，與氣候變遷導致的日益頻繁且極端天氣現象有關。

自從土耳其南部海岸上周發生野火以來，已造成8人喪命、數十人住院。

此外，大火也迫使北馬其頓政府宣布全國進入30天緊急狀態，巴爾幹半島鄰國阿爾巴尼亞的國防部也因野火對鄉村房屋造成威脅，宣布局勢「危急」。

奧運 氣候變遷 山火

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