聖文森總理遭示威者襲擊 不明物體砸中頭破血流

根據當地新聞媒體與網路影片,加勒比海島國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福(Ralph Gonsalves)今天經過一群抗議群眾時,遭不明物體砸中頭部流血,他之後接受治療處理傷口,沒有生命危險。

龔薩福的發言人馬歇爾(Sehon Marshall)接受牙買加媒體「全國新聞」(Nationwide News)訪問時說:「我猜想這個傷勢不會危及性命,但須由衛生官員評估。」

路透社與「今日巴貝多」(Barbados Today)報導,在社群媒體 流傳的一段影片顯示,龔薩福在吵雜的環境中遭人群團團包圍,一名身分不明的人士說:「總理在流血,有人拿石頭砸中總理頭部」。

另一段上傳於社群媒體的影片顯示,龔薩福的白色上衣染有血跡,人似乎在醫院。

#KINGSTOWN St Vincent Prime Minister (I think was hit with a stone), anyways he was badly injured during the Protest against the Amended Health Bill.#RalphGonsalves #protests #amendments #vaccination #SaintVincent and the #Grenadines pic.twitter.com/75MpE1wmZO