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聖文森總理遭示威者襲擊 不明物體砸中頭破血流

中央社／金石城5日綜合報導
加勒比海島國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左二）經過一群抗議群眾時，遭不明物體砸中頭部流血。（路透）
加勒比海島國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左二）經過一群抗議群眾時，遭不明物體砸中頭部流血。（路透）

根據當地新聞媒體與網路影片，加勒比海島國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）今天經過一群抗議群眾時，遭不明物體砸中頭部流血，他之後接受治療處理傷口，沒有生命危險。

龔薩福的發言人馬歇爾（Sehon Marshall）接受牙買加媒體「全國新聞」（Nationwide News）訪問時說：「我猜想這個傷勢不會危及性命，但須由衛生官員評估。」

路透社與「今日巴貝多」（Barbados Today）報導，在社群媒體流傳的一段影片顯示，龔薩福在吵雜的環境中遭人群團團包圍，一名身分不明的人士說：「總理在流血，有人拿石頭砸中總理頭部」。

另一段上傳於社群媒體的影片顯示，龔薩福的白色上衣染有血跡，人似乎在醫院。

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