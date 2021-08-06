7個月飛了30國…聯合國氣候變遷大會主席挨轟「虛偽」

根據報導，負責今年格拉斯哥聯合國氣候變化會議的政府部長在過去七個月中「已飛往 30 個國家」。（歐新社）

根據報導，負責今年格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化會議的政府部長在過去七個月中「已飛往30個國家」。

每日郵報報導，今年1月被任命為「Cop26」主席的夏爾馬（Alok Sharma）自2月以來訪問了巴西、印尼和肯尼亞等國家。他的大部分旅行都是在年初的冬季和春季進行的，當時英國 的國際旅行基本上被禁止。夏爾馬更於3月訪問印度 、哥斯達黎加、卡達和阿拉伯聯合大公國，在他6月前往孟加拉之前，4月還去了遠東國家。

據悉，並非所有已知的30趟旅程都是返回英國的航班，因為夏爾馬通常在一次旅行中訪問一組國家，然而往返夏爾馬去過的所有目的地的旅行將延伸至多達20萬英里、相當於繞地球八圈。數據顯示，航空業在2019年產生9.15億噸二氧化碳，相當於所有二氧化碳排放量的2%。

如此大量的飛行卻是為了進行氣候變遷 大會、顯得相當諷刺，綠黨同僚瓊斯（Jenny Jones）便批評道「我確實理解親自見人很好，但這太過分了，當你負責『Cop26』時，乘坐這麼多航班是虛偽的」。尤其在上個月的一次採訪中，夏爾馬才表示「我們都需要發揮自己的作用，採取措施阻止氣候危機，並鼓勵可能產生影響的微小變化」。

對此，政府發言人指出「幫助世界應對氣候緊急情況是政府的國際優先事項，虛擬會議發揮著重要作用，但面對面會議是氣候談判取得成功的關鍵，英國作為『Cop26』的東道主，對於直接了解其他國家在應對氣候變化方面面臨的機遇和挑戰至關重要」。