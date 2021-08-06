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走私槍枝越界氾濫 墨西哥怒告美國製造商

編譯張君堯╱綜合5日電
墨西哥政府已對美國槍支製造商採取法律行動，將以前所未有的嘗試阻止槍枝「越過邊境」。美國製造的武器經常用於墨西哥當地的槍戰、對平民的恐怖襲擊，並越來越多地挑戰國家本身。(路透)
墨西哥政府已對美國槍支製造商採取法律行動，將以前所未有的嘗試阻止槍枝「越過邊境」。美國製造的武器經常用於墨西哥當地的槍戰、對平民的恐怖襲擊，並越來越多地挑戰國家本身。(路透)

墨西哥政府已對美國槍枝製造商採取法律行動，將以前所未有的嘗試阻止槍枝「越過邊境」。美國製造的武器經常用於墨西哥當地的槍戰、對平民的恐怖襲擊，並越來越多地挑戰國家本身。

衛報報導，墨西哥政府正在馬薩諸塞州法院起訴六家槍枝製造商，指控他們未能控制經銷商的疏忽，並聲稱墨西哥的非法市場「一直是他們的經濟命脈」。

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）4日宣布提起訴訟時稱，包括「Smith & Wesson」、「Barrett Firearms」、「Colt's Manufacturing Company」、「Glock」、「Sturm」和「Ruger」等六家槍枝製造商迎合了墨西哥販毒集團的口味和需求，並依靠墨西哥的非法銷售來提高他們的銷售額。

埃布拉德強調「我們將嚴肅地提起訴訟，我們將在審判中獲勝，我們將大幅減少向墨西哥的非法武器販運，對於那些生產、促進和鼓勵這種販運的人來說，這不能不受懲罰，這些公司必須立即停止在墨西哥造成損害並在墨西哥造成死亡的疏忽行為」。墨西哥正在尋求高達100億美元的賠償，以及更好的槍枝安全措施和更嚴格的銷售控制。

墨西哥在過去15年裡一直飽受槍枝暴力困擾。根據對犯罪現場找到的槍枝分析，大部分暴力事件都是使用最初在美國出售並走私到墨西哥的武器。墨西哥政府的一項研究發現，在過去10年中，有250萬件武器被非法走私到該國，其中包括能夠擊落直升機等軍用級武器。

國際危機組織墨西哥高級分析師恩斯特（Falko Ernst）表示「美國武器對墨西哥販毒集團至關重要」，並稱「至少在短期和中期會產生很大的影響，但問題是，如果沒有美國武器，替代供應線最終是否會發展起來」，並指出恐怕接下來警察「丟失的武器」的數量會大幅增加。

芝加哥洛約拉大學的墨西哥犯罪調查員傑馬（Gema Kloppe-Santamaría）表示「這一舉措和時機都帶有政治色彩，墨西哥希望通過外交和雙邊努力向美國政府施壓以改變其槍枝管制政策，並通過這起訴訟獲得更多改變的承諾」。

墨西哥 美國 警察

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