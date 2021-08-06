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伊朗新總統就任 以色列準備好軍事反制

編譯中心╱綜合5日電
伊朗總統萊希宣誓就職之際，以色列稱已準備反制伊朗。(路透)
伊朗總統萊希宣誓就職之際，以色列稱已準備反制伊朗。(路透)

在強硬派伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）宣誓就職之際，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天表示，以色列部隊準備好採取行動反制伊朗，並說伊朗是「全球和區域問題」。

一艘由以色列商人旗下企業管理的油輪7月29日在阿曼外海遭到無人機攻擊，造成英國、羅馬尼亞各一名船員喪命。賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）報導，以色列聲言，對其盟國提供了伊朗策畫油輪默瑟街號（Mercer Street）遇襲的「確鑿證據」，但是沒有提出進一步細節。

美國和英國也指責伊朗進行這起致命攻擊，矢言將有所回應。但是德黑蘭否認指控，強調若有任何國家作出對伊朗利益進行攻擊的決定，將會予以「果斷回應」。

甘茨今天在新消息報網站的訪問中被問到，以色列是否準備打擊伊朗時，他回答「是的」。

他說，以色列準備好將進行「多方面」戰鬥，可能包括對伊朗。

沙拉米昨天對駐波斯灣和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部隊進行視察時指出：「在我們的防衛政策與戰略中，不管任何敵人、在任何時候、以何種規模採取的行動，都不會得到容忍而沒有促使我們予以嚴厲並且果斷回應。」「我們對任何可能情況都準備好了。」他說。

以色列參謀總長柯查維（Aviv Kochavi）1月26日曾經警告，已修訂對伊朗作戰計畫，並強調若美國重返伊朗核子協議將是「錯誤」之舉。

7年首次 以色列空襲黎巴嫩

此外，以色列連續兩天遭到越界火箭攻擊，今天開始對鄰國黎巴嫩展開七年以來的首次空襲。 

以色列空軍表示，「稍早前，從黎巴嫩發射的火箭，射入以色列領土。作為回應，戰鬥機襲擊了黎巴嫩境內發射火箭的地點和用於從事恐怖活動的基礎設施」，並指出，另一個先前曾發射過火箭的目標也被攻擊。

以色列空軍證實，以國戰機時常襲擊位在加薩的巴勒斯坦激進分子，以及在敘利亞境內的疑似真主黨（Hezbollah）和伊朗人目標，但這次是以國空軍自2014年以來，首次襲擊黎巴嫩境內目標。

黎巴嫩什葉派組織真主黨經營的艾瑪納電視台報導，以色列戰機於凌晨約0時40分，對距離邊界11公里左右的馬穆迪雅鎮外，發動兩次空襲。

黎巴嫩昨天朝以色列發射了3枚火箭，其中2枚落在以色列北部城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona），共4人因「壓力症狀」接受治療。

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