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全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

編譯張君堯／綜合報導
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。

「每日郵報」報導，薩希納（Kadir Sahiner）上月30日正在土耳其阿爾特文省（Artvin）東北部的帖佩科夫村（Tepekov）村附近的森林中與一家人一起散步，悲劇發生時，他正拿出相機拍攝風景如畫的山景。

沒想到當他平移相機以捕捉景色時，薩希納無意中捕捉到他的岳母卡拉德米爾（Pumpul Karademir）走到懸崖邊往下看，下一秒她就意外失去平衡並從懸崖上掉下去，整個過程無意中被薩希納拍下。根據曝光的影片顯示，卡拉德米爾被岩石絆倒、才從懸崖邊緣跌落。

她的家人，包括她的丈夫、女兒和孫女，都驚恐地目擊這一幕，影片中還可以聽到他們絕望的尖叫聲，更錄下孫女警告她的母親「不要去，媽媽，不，媽媽，不要去」等聲音。警察和護理人員隨後立即抵達現場，經過一個小時的搜查便發現卡拉德米爾的屍體。

目前尚不清楚當局是否正在調查這起事件。

警察

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