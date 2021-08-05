我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

被欠薪數月 北韓駐中外交官傳「搓背維生」、老婆也下海

編譯中心／綜合4日電

全球新冠疫情持續超過1年半，北韓也從疫情剛爆發時就火速封鎖邊境，圍堵病毒。不過此舉讓境內經濟、民生陷入困境，也使外交人員無法歸國，駐外大使館缺乏物資金援。有報導指出，在中國的北韓外交官無奈下只好到三溫暖「搓背維生」，甚至動員妻子下海幫忙。

北韓駐外大使薪資微薄眾所皆知，許多外交官甚至面臨沒錢就醫、體檢的困境，也因此曾多次傳出駐外大使叛逃事件。

南韓「朝鮮日報」報導，一名熟悉北韓外交的消息人士透露，部分派駐中國的外交官和貿易人員因為生計面臨困難，被迫到三溫暖幫客人搓背、搓澡，「搓背不僅可以在隱瞞身分的狀況下維生，也因為主要在晚間工作，因此可以兼職，客人給小費也不手軟。據說收入非常可觀，因此就連外交官或貿易人士的妻子也常到三溫暖兼差。」

貿易人士則因為北韓施行嚴格邊境封鎖而無法回家，疫情也導致收入銳減，只好積極尋覓打工機會。

消息人士還說，北韓當局現在只會提供使館運作的金錢，並不包含使館本身在別國的租金，更別說外交官的薪水，外交人員已經數個月無薪水可領。

北韓先前因為發展核武遭到國際制裁，經濟已十分不理想，去年施行嚴格邊境封鎖後，經濟再次受到重創，民生物資短缺。據報導，北韓領導人金正恩今年7月27日於老兵大會演說上就坦言，北韓的經濟狀況已經是瀕臨戰爭邊緣的狀態。

北韓 邊境 疫情

上一則

日本自民黨總裁選舉 擬9月29日舉行

下一則

印度疑爆第三波疫情 恐出現比「Delta更毒」新變種

延伸閱讀

相互報復？美要求24名俄外交官「限期離境」

相互報復？美要求24名俄外交官「限期離境」
兩韓恢復熱線 南韓：金正恩提議的 並開出與美談判條件

兩韓恢復熱線 南韓：金正恩提議的 並開出與美談判條件
兩韓恢復熱線 出自金正恩提議 北韓提與美會談條件

兩韓恢復熱線 出自金正恩提議 北韓提與美會談條件
緊張再起？美國要求24名俄外交官9/3前離境

緊張再起？美國要求24名俄外交官9/3前離境

熱門新聞

東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
俄羅斯西伯利亞一處國家公園日前發生露營客史塔科夫（左）被熊吃掉，三名同行的友人就只能驚恐地看著，隨後決定光腳徒步走上7個鐘頭報案。取材自The Sun

西伯利亞驚傳熊吃人 目擊者指友人被「生吞活剝」

2021-07-29 07:27
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件