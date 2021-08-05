被欠薪數月 北韓駐中外交官傳「搓背維生」、老婆也下海

全球新冠疫情 持續超過1年半，北韓 也從疫情剛爆發時就火速封鎖邊境 ，圍堵病毒。不過此舉讓境內經濟、民生陷入困境，也使外交人員無法歸國，駐外大使館缺乏物資金援。有報導指出，在中國的北韓外交官無奈下只好到三溫暖「搓背維生」，甚至動員妻子下海幫忙。

北韓駐外大使薪資微薄眾所皆知，許多外交官甚至面臨沒錢就醫、體檢的困境，也因此曾多次傳出駐外大使叛逃事件。

南韓「朝鮮日報」報導，一名熟悉北韓外交的消息人士透露，部分派駐中國的外交官和貿易人員因為生計面臨困難，被迫到三溫暖幫客人搓背、搓澡，「搓背不僅可以在隱瞞身分的狀況下維生，也因為主要在晚間工作，因此可以兼職，客人給小費也不手軟。據說收入非常可觀，因此就連外交官或貿易人士的妻子也常到三溫暖兼差。」

貿易人士則因為北韓施行嚴格邊境封鎖而無法回家，疫情也導致收入銳減，只好積極尋覓打工機會。

消息人士還說，北韓當局現在只會提供使館運作的金錢，並不包含使館本身在別國的租金，更別說外交官的薪水，外交人員已經數個月無薪水可領。

北韓先前因為發展核武遭到國際制裁，經濟已十分不理想，去年施行嚴格邊境封鎖後，經濟再次受到重創，民生物資短缺。據報導，北韓領導人金正恩今年7月27日於老兵大會演說上就坦言，北韓的經濟狀況已經是瀕臨戰爭邊緣的狀態。