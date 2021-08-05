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阿聯海域油輪疑遭劫 伊朗否認涉案 美國務院未下定論

編譯中心／綜合4日電
「瀝青公主號」傳出在阿拉伯外海被攔截。圖為資料照。（路透）
「瀝青公主號」傳出在阿拉伯外海被攔截。圖為資料照。（路透）

一艘巴拿馬籍油輪3日傳出在阿拉伯聯合大公國外海遭8至9名武裝人員挾持，英國海事貿易主管機構今天表示，登上油輪的疑似劫持者皆已下船，船隻目前安全無虞。而一支伊朗支持的部隊被懷疑幕後黑手。

海事安全消息人士稱，這艘遭劫持的油輪是懸掛巴拿馬國旗的「瀝青公主號」（Asphalt Princess），據路透報導，該油輪在通往荷姆茲海峽的阿拉伯海地區被攔截。

英國外交部3日在聲明中表示「正在緊急調查阿聯酋海岸附近一艘船隻遭遇的事故」。據路孚特（Refinitiv）船舶追蹤系統資料，4日稍早，「瀝青公主號」的船舶自動識別系統（AIS）顯示「正使用引擎航行」。英國海事貿易行動辦公室表示，這起可能是挾持的事件「已落幕」，但未說明細節。

美國國務院發言人表示「現在對這一事件『做出判斷還為時過早』」。

針對被指控為挾持油輪的幕後黑手，伊朗革命衛隊否認軍隊或盟友參與其中，伊朗武裝部隊發言人薛卡契譴責有關報導，並說這是西方國家和以色列的「一種心理戰，要為新一波冒險主義行動鋪路」。

伊朗外交部則表示，有關報導「可疑」，並警告不要為德黑蘭製造「虛假氣氛」。伊朗外交部網站援引發言人哈蒂布扎德的話指出「有關波斯灣和阿曼灣船舶連續發生安全事件的報導完全令人懷疑」，並補充「伊朗海軍已準備好在該地區提供幫助和救援」。

伊朗 英國 國務院

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