因為膚色不對？英國牛津法學院台裔院長自揭被門衛盤問

英國牛津大學萬靈學院，攝於2020年。牛津大學法律學院院長陳明渝教授日前透露，門衛曾質疑過她是否有權進入學院，並呼籲進行更多的反種族歧視訓練。路透

英國牛津大學法律學院院長、來自台灣 的陳明渝教授（Prof Mindy Chen-Wishart）日前向《每日電訊報》透露，門衛（Porters）曾質疑過她是否有權進入學院，並呼籲進行更多的反種族歧視 訓練。

陳明渝教授告訴記者，當她進入牛津的學院時，「總是」被門衛盤問，稱事情發生得「太頻繁了，我甚至通常從來不會去通報」。她說，因容貌「不相稱」而不斷地受到查問，感覺既「疏遠」又「折磨」。

陳明渝教授表示，這種事情在牛津大學常常發生，「每當你進入一所學院時，你都必須經過門衛、設施經理、隨便，有色人種會受到查問或搜查。人們總會說他們只是在做他們的工作 ，我真的很想了解，當事情關係到有色人種時，為什麼他們是如此擅長於做他們的工作」。

陳明渝教授向記者描述幾周前的一起事件，指她當時正要進入自己在法學院的辦公室，一位物業經理詢問她是跟誰有約。當陳教授表明自己是學院院長時，物業經理卻說他「忘了」，繼續跟著她到辦公室。陳教授說，她「假裝沒去注意」此事，同時此人是要確保她以擁有正確的鑰匙來「證實」她的說詞。

陳明渝教授事後上網分享這段經歷，也稱此事只是表明不管你是誰，你都會被問到，「在這些事件中，每一起都彷彿似乎很小，但是令人筋疲力竭」。