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兩韓恢復熱線 南韓：金正恩提議的 並開出與美談判條件

編譯莊蕙嘉／綜合3日電
南韓國家情報院3日表示，兩韓恢復跨境熱線出自金正恩的提議。(路透)
南韓國家情報院3日表示，兩韓恢復跨境熱線出自金正恩的提議。(路透)

北韓上月底宣布恢復跨境熱線，南韓國家情報院3日表示，雙方恢復官方聯絡管道出自北韓領導人金正恩提議。不過北韓也就與美國恢復談判也提出條件，在重回談判桌之前，美方須先放寬部分北韓進出口制裁。

南韓國會議員河泰慶轉述國情院院長朴智元簡報指出，北韓要求美國解除的項目，包括出口礦物，進口精煉燃料、民生用品和高級酒及西裝等奢侈品。

河泰慶說：「我問哪些是他們想要的，他們說包括高級烈酒和西裝，不只是供應金正恩，還有平壤菁英階級。」

北韓官媒3日的報導未提及要求美方解除制裁一事。

朴智元在簡報中表示，在金正恩提議下，兩韓領導人自今年4月以來已有兩次親筆書信往返，確認恢復互信及改善雙邊關係的意願，也有意以履行板門店宣言為目標。

不過，南韓統一部未具名官員3日對韓聯社表示，恢復熱線是雙方經充分協商後的決定，而非任何一方提議促成。

北韓去年6月以不滿脫北者和維權人士在兩韓邊界投放反平壤傳單為由，單方面切斷所有與南韓的官方軍事及政治聯絡管道。

另外，南韓國家情報院也說，金正恩胞妹金與正1日表示，韓美本月進行聯合軍演將給兩韓關係蒙上陰影，北韓將密切關注南韓就韓美軍演做出的決定。國情院指出，這顯示，美韓若取消軍演，北韓會採取行動增進兩韓關係。

兩韓恢復熱線後，南韓軍方上月29日曾與北韓交換一次關於中國非法漁船的情報，國際商船通信網路也從3日開始正常通訊。

北韓自2006年以來舉行過六次核試及多次飛彈試射，包括可打擊美國本土的洲際飛彈，聯合國安理會決議制裁。此外美、日和南韓也個別對北韓施以制裁。

金正恩2018年宣布停止核試和長程飛彈試射，同年6月金正恩和時任美國總統川普在新加坡舉行峰會，是有史以來兩國現任領導人首次面對面，讓全球興起「北韓或有可能棄核」的期待。

不過2019年2月於越南舉行的「川金二會」，因雙方各自堅持交出完整核武清單與全面解除制裁，宣告破局，之後美朝談判停滯。

美國總統拜登上任後，政府費時數月研究北韓政策，決定採外交途徑達成北韓去核目標，但不會接受金正恩討價還價。一名美國高級官員今年3月告訴路透，拜登政府多次透過外交管道嘗試接觸北韓當局，但北韓始終不回應。

北韓 南韓 金正恩

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