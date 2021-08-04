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謀殺？白俄維權人士慢跑失聯 隔天陳屍公園

編譯李京倫／綜合3日電
白俄羅斯維權人士斯秀夫。（路透）
白俄羅斯維權人士斯秀夫。（路透）

流亡至烏克蘭白俄羅斯維權人士斯秀夫2日失蹤，3日被發現吊在離住處不遠的烏克蘭首都基輔一座公園的樹上。警方已朝凶殺案方向偵辦，維權組織懷疑案件與惡名昭彰的白俄集權政府有關。

警方將調查此案是否為他殺，以及謀殺布置成自殺的可能性。

去年8月白俄羅斯總統魯卡申柯以八成得票率第六次當選總統，大批民眾質疑作票上街抗爭遭武力鎮壓，許多人逃往鄰國波蘭、烏克蘭和立陶宛，斯秀夫是其一。他是「烏克蘭白俄羅斯之家」會長，協助白俄羅斯人在烏克蘭找住處、找工作並提供法律建議的非政府組織。

斯秀夫同事說，他2日早上出門後失聯，應該是去慢跑，因在他家中找不到跑步裝備。同事開始在他常慢跑的森林中尋找他的下落。

同事說，斯秀夫逃離白俄之後經常覺得被監視，最近慢跑時也被「陌生人」跟蹤。

同事舒奇科告訴「現在時間電視台」，警方說，斯秀夫臉上有被痛毆的痕跡；舒奇科說，烏克蘭警方和情治機構曾私下警告白俄之家可能有危險，「白俄祕密警察在這很活躍」。

白俄之家發聲明說：「烏克蘭消息人士和我們在白俄的消息來源曾多次警告我們，可能遭遇不測，甚至是綁架和暗殺。」

警方請民眾提供斯秀夫最近幾周生活情況、心理狀況和可能威脅他生命的人事物。

白俄反對派領袖史瓦特蘭娜．季哈諾夫斯卡亞去年代夫出征參選總統，自行宣告當選，不承認官方結果，因為她的陣營自行統計顯示，她的得票率高達七成到八成，後來她逃到立陶宛。她說，斯秀夫的死讓她「很難過」。

白俄羅斯 烏克蘭 立陶宛

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