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阿富汗局勢惡化 總統歸咎美國：撤軍太突然

編譯中心／綜合2日電
阿富汗總統甘尼2日指責美撤軍決定太突然。（路透）
阿富汗總統甘尼2日指責美撤軍決定太突然。（路透）

阿富汗總統甘尼今天將境內安全迅速惡化，歸因於美國「突然」決定撤出部隊。美國國務院則宣布，由於擔憂撤軍後與美國有關的阿富汗人安危，將擴大接收難民，增數千名額。美國在阿富汗的軍事行動將在31日結束。

甘尼今天對阿富汗議會發言表示：「當前情勢歸咎於國際部隊突然決定撤出。過去3個月我們面臨出乎意料的情勢。」並稱他曾警告過華府，撤軍將產生「後果」。他還說，除非安全惡化的情況緩和，否則民兵組織神學士不會朝向和平努力。

此外，甘尼表示，阿富汗政府已有一套安全計畫，將讓境內情勢在6個月內獲得控制，且美國也支持這份計畫。

自從華府宣布撤軍計畫後，神學士勢力在阿富汗境內迅速拓展，過去幾天已攻入3省首府。

阿富汗士兵在美軍巴格蘭空軍基地外一個檢查站站崗。（路透）
阿富汗士兵在美軍巴格蘭空軍基地外一個檢查站站崗。（路透）

美國國務院的聲明表示：「鑑於神學士暴力程度升高，美國政府正在努力提供一些阿富汗人以難民身分在美國重新安頓的機會，其中包括與美國合作的人士。」除了目前已提出難民申請的約2萬名阿富汗人，華府將依據一份協助美軍的翻譯人員方案擴大難民接收資格。

美國國務院指出，新資格涵蓋替美國的媒體機構和非政府組織（NGO）工作、或替美國資金支持計畫工作者，以及替美國領導的聯軍擔任翻譯或其他支援角色、但不符合先前資格認定中服務長度要求的阿富汗人，並讓他們的包括直系親屬也能在美取得身分。

美國 阿富汗 國務院

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