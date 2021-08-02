我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

政變滿半年 緬甸軍頭：緊急狀態至2023

編譯李京倫／綜合報導
緬甸的反政府示威半年以來未平息。圖為7月14日仰光有婦女舉火炬遊行，抗議軍事政變。（路透）
緬甸的反政府示威半年以來未平息。圖為7月14日仰光有婦女舉火炬遊行，抗議軍事政變。（路透）

緬甸政變8月1日滿半年，緬甸軍政府領袖敏昂萊發表預錄電視講話，宣布將緊急狀態延長到2023年8月，並承諾當年年底前會舉行自由公正的多黨制民主大選，等於將原定實施一年的緊急狀態延長一年半左右。

敏昂萊說，軍方將「實施緊急狀態條款，直到2023年8月」。他還說：「我保證一定會舉行多黨制選舉。」

緬甸軍政府領袖敏昂萊1日宣布，延長緊急狀態至2023年8月。（路透）
緬甸軍政府領袖敏昂萊1日宣布，延長緊急狀態至2023年8月。（路透）

敏昂萊的聲明意味緬甸將被軍方掌控近兩年半，而不是如軍方在政變幾天後承諾的，會在實施緊急狀態一年後舉辦大選，並將政權交給勝選的政黨。

敏昂萊說，被罷黜的執政黨全國民主聯盟及其支持者「是犯下恐怖活動而不依法解決問題的極端分子」。

緬甸軍政府「國家管理委員會」也宣布，委員會主席敏昂萊已獲任命為「看守政府」總理。

緬甸軍方旗下米瓦迪電視台主播播報說：「為了迅速、容易並有效履行國家職責，國家管理委員會改組為緬甸看守政府。」

BBC報導，緬甸的人權人士翁覺莫說，敏昂萊承諾舉辦大選「是在撒謊，不會實現，緬甸人民不會相信這樣的諾言」。

緬甸民眾1日持續抗爭，全國多個地區都可看到小規模示威遊行。東北部城鎮卡爾的抗議者舉著寫有「革命力量」的標語上街，最大城仰光的抗議者在遊行中燃燒信號彈。

另外，東協外交部長會議預定2日舉行，外交人員表示，他們的目標是敲定一名特使，負責終結緬甸國內暴力並促進軍政府與反對者對話。

緬甸軍方2月1日發動政變，拘捕總統溫敏、實質領袖翁山蘇姬和全民聯部分高級官員，並宣布實施為期一年的緊急狀態，國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊。2月2日，緬甸國防軍總司令部宣布設立國家管理委員會，敏昂萊任主席。緬甸當局7月26日公告，去年11月舉行的大選共有1100萬例舞弊情事，廢除大選結果。

緬甸 緊急狀態 遊行

上一則

布林肯與東協開會 接觸緬軍政府

延伸閱讀

緬甸軍頭自任總理 延長國家緊急狀態至2023年

緬甸軍頭自任總理 延長國家緊急狀態至2023年
疫情緊繃 泰管制網路言論惹議 菲首都封城2周抗Delta

疫情緊繃 泰管制網路言論惹議 菲首都封城2周抗Delta
下一個超級傳播國？緬甸疫情告急 半數人口恐染疫

下一個超級傳播國？緬甸疫情告急 半數人口恐染疫
緬甸婦搶劫命案 「守護天使」華埠發傳單籲緝兇

緬甸婦搶劫命案 「守護天使」華埠發傳單籲緝兇

熱門新聞

印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

2021-07-28 02:28
東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。(Getty Images)

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

2021-07-25 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎