政變滿半年 緬甸軍頭：緊急狀態至2023

緬甸的反政府示威半年以來未平息。圖為7月14日仰光有婦女舉火炬遊行，抗議軍事政變。（路透）

緬甸 政變8月1日滿半年，緬甸軍政府領袖敏昂萊發表預錄電視講話，宣布將緊急狀態 延長到2023年8月，並承諾當年年底前會舉行自由公正的多黨制民主大選，等於將原定實施一年的緊急狀態延長一年半左右。

敏昂萊說，軍方將「實施緊急狀態條款，直到2023年8月」。他還說：「我保證一定會舉行多黨制選舉。」

緬甸軍政府領袖敏昂萊1日宣布，延長緊急狀態至2023年8月。（路透）

敏昂萊的聲明意味緬甸將被軍方掌控近兩年半，而不是如軍方在政變幾天後承諾的，會在實施緊急狀態一年後舉辦大選，並將政權交給勝選的政黨。

敏昂萊說，被罷黜的執政黨全國民主聯盟及其支持者「是犯下恐怖活動而不依法解決問題的極端分子」。

緬甸軍政府「國家管理委員會」也宣布，委員會主席敏昂萊已獲任命為「看守政府」總理。

緬甸軍方旗下米瓦迪電視台主播播報說：「為了迅速、容易並有效履行國家職責，國家管理委員會改組為緬甸看守政府。」

BBC報導，緬甸的人權人士翁覺莫說，敏昂萊承諾舉辦大選「是在撒謊，不會實現，緬甸人民不會相信這樣的諾言」。

緬甸民眾1日持續抗爭，全國多個地區都可看到小規模示威遊行 。東北部城鎮卡爾的抗議者舉著寫有「革命力量」的標語上街，最大城仰光的抗議者在遊行中燃燒信號彈。

另外，東協外交部長會議預定2日舉行，外交人員表示，他們的目標是敲定一名特使，負責終結緬甸國內暴力並促進軍政府與反對者對話。

緬甸軍方2月1日發動政變，拘捕總統溫敏、實質領袖翁山蘇姬和全民聯部分高級官員，並宣布實施為期一年的緊急狀態，國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊。2月2日，緬甸國防軍總司令部宣布設立國家管理委員會，敏昂萊任主席。緬甸當局7月26日公告，去年11月舉行的大選共有1100萬例舞弊情事，廢除大選結果。