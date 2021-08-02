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布林肯與東協開會 接觸緬軍政府

編譯中心／綜合1日電
美國國務卿布林肯本周每天都將透過視訊與東南亞官員召開會議。（美聯社）
美國國務卿布林肯本周每天都將透過視訊與東南亞官員召開會議。（美聯社）

美國國務院官員表示，國務卿布林肯本周每天都將透過視訊與東南亞官員召開會議。美國這一步除展現出東南亞為美國的優先要務，也要因應緬甸危機。路透報導，布林肯本周連續五天都將參與視訊會議，包括與東南亞國協十國外交部長召開年度會議，也要和湄公河下游地區國家緬甸、柬埔寨、寮國、越南和泰國舉行不同會議。

這名未具名官員表示：「我認為這清楚顯示美國對這個地區的承諾。」

美國近年並非總是派出高階官員參與東協會議，有時派出較低階官員參與東南亞地區峰會。拜登上任之初將中國視為主要外交政策挑戰，而忽略了人口逾6億的東南亞地區，當地國家往往壟罩在中國這個經濟強權陰影之下。

美國官員近來接二連三出訪東南亞，讓這個狀況獲得些許改善。美國副國務卿薛曼5、6月間造訪了印尼、柬埔寨及泰國，國防部長奧斯丁本周前往越南和菲律賓，副總統賀錦麗也將出訪新加坡及越南。

美國官員說，「一波波的高層接觸會得到正面回報」。這位官員還說美國只要沒出現，東南亞國家就會察覺到，「你會聽到一些美國沒有認真看待他們的抱怨」。

本周的視訊會議將看到布林肯與緬甸軍政府代表出席同場會議。國務院官員說，美國並不是要給予2月1日發動政變奪權的緬甸軍方任何正當性，而是要藉這個機會向軍政府傳達訊息。

這位匿名官員說：「我們不會因為緬甸一群將領的惡意行為，而避開東協。」這位官員說，美方也在接觸由反軍政府人士組成的緬甸「全國團結政府」。

美國在7月25日運送300萬劑莫德納疫苗給越南，其他東南亞國家也收到美國捐贈的疫苗，但緬甸至今沒獲得任何美國捐贈的疫苗。

美國 東南亞 緬甸

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