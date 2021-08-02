我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

神學士火箭攻擊 坎達哈岌岌可危

編譯中心／綜合1日電

阿富汗神學士過去三天搶攻第二大城市坎達哈（Kandahar）等南部、西部重要城市；坎達哈形勢岌岌可危，若失陷，恐致南部各省一併失守。

香港明報引述外電報導，1日黎明，神學士發射最少三枚火箭襲擊南部重鎮坎達哈的機場，損毁跑道，導致飛機停航，也牽制政府對南部地區的後勤補給與空中反擊防禦力。阿富汗政府軍如今幾乎完全依靠空襲逼退神學士。

坎達哈議員卡明（Gul Ahmad Kamin）表示，該市有淪陷之虞，每過一小時情况便愈趨惡劣，成千上萬人已逃離家園。神學士想以坎達哈為臨時首都，該城一旦失守，南部五至六個省勢將淪陷。

據報導，神學士自5月初攻勢轉趨凌厲，據推算現已拿下阿富汗半壁江山，包括該國通往伊朗、巴基斯坦的利潤豐厚過境關卡。神學士近日搶攻城市，有消息說武裝分子連日猛攻南部重鎮海曼德省首府拉什卡加（Lashkar Gah），7月31日一度距海曼德省長辦公室僅剩數百米，武裝分子霸占市內部分普通民居，使政府軍反攻也不易發現和趕走他們，有利繼續持久浴血戰。

赫拉特省首府赫拉特市（Herat）是全國第三大城市、西部經濟都會；神學士激戰後攻占市南地區。該市許多人現在正為最壞情况做準備，有官方機構職工著手處理重要文件檔案，防範落入神學士之手。

阿富汗 伊朗 香港

上一則

金與正：停止美韓軍演 否則影響兩韓關係

下一則

不滿防疫禁令 柏林爆警民衝突

延伸閱讀

女子百米賽跑 牙買加女將包辦前3 金牌破紀錄

女子百米賽跑 牙買加女將包辦前3 金牌破紀錄
東奧／女子百米 牙買加女飛人湯普森-赫拉創奧運紀錄

東奧／女子百米 牙買加女飛人湯普森-赫拉創奧運紀錄
中國外長見神學士代表 布林肯評「一件積極的事情」

中國外長見神學士代表 布林肯評「一件積極的事情」
王毅肯定阿富汗神學士 促打擊疆獨支持者

王毅肯定阿富汗神學士 促打擊疆獨支持者

熱門新聞

印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

2021-07-28 02:28
東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。(Getty Images)

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

2021-07-25 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎