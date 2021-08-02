神學士火箭攻擊 坎達哈岌岌可危

阿富汗 神學士過去三天搶攻第二大城市坎達哈（Kandahar）等南部、西部重要城市；坎達哈形勢岌岌可危，若失陷，恐致南部各省一併失守。

香港 明報引述外電報導，1日黎明，神學士發射最少三枚火箭襲擊南部重鎮坎達哈的機場，損毁跑道，導致飛機停航，也牽制政府對南部地區的後勤補給與空中反擊防禦力。阿富汗政府軍如今幾乎完全依靠空襲逼退神學士。

坎達哈議員卡明（Gul Ahmad Kamin）表示，該市有淪陷之虞，每過一小時情况便愈趨惡劣，成千上萬人已逃離家園。神學士想以坎達哈為臨時首都，該城一旦失守，南部五至六個省勢將淪陷。

據報導，神學士自5月初攻勢轉趨凌厲，據推算現已拿下阿富汗半壁江山，包括該國通往伊朗 、巴基斯坦的利潤豐厚過境關卡。神學士近日搶攻城市，有消息說武裝分子連日猛攻南部重鎮海曼德省首府拉什卡加（Lashkar Gah），7月31日一度距海曼德省長辦公室僅剩數百米，武裝分子霸占市內部分普通民居，使政府軍反攻也不易發現和趕走他們，有利繼續持久浴血戰。

赫拉特省首府赫拉特市（Herat）是全國第三大城市、西部經濟都會；神學士激戰後攻占市南地區。該市許多人現在正為最壞情况做準備，有官方機構職工著手處理重要文件檔案，防範落入神學士之手。