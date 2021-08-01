伊朗報復？以色列油輪遭襲擊2死 外長：將嚴厲回應

以色列油輪「默瑟街號」29日在中東阿曼外海遭襲擊，共計2人死亡，美國海軍核動力航空母艦雷根號和驅逐艦米契爾號護送默瑟街號航向安全港口。（Getty Images）

伊朗 極端保守派萊希將於8月3日宣誓就職之際，一艘由以色列 油輪29日在阿曼附近海域遭無人機襲擊，造成兩死。以色列指控伊朗主導攻擊，外長拉皮德明言有必要做出「嚴厲回應」。伊朗媒體則聲稱，襲擊是報復以色列近日攻擊盟友敘利亞的一個軍事機場。

油輪「默瑟街號」懸掛賴比瑞亞旗，由日本公司持有，現由以色列航運大亨奧弗（Eyal Ofer）旗下、總部設於英國 的海運公司Zodiac Maritime管理，事發時正駛往富查伊拉。英國海軍情報部門「英國海事貿易行動」（UKMTO）指出，該船遇襲時位於阿曼附近280公里的阿拉伯海海域，造成一名英籍海事保安和一名羅馬尼亞船員死亡。

駐守在中東地區的美國海軍第五艦隊聲明表示，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和驅逐艦米契爾號（USS Mitscher）護送默瑟街號航向安全港口。聲明說，「初步跡象顯然表明是無人機襲擊」，海軍爆炸品專家已登船，準備協助調查。

路透報導，歐美各界均認為伊朗嫌疑最大，儘管伊朗沒有直接承認發動攻擊，但此次攻擊發生的時間點，就在伊朗似乎準備對西方國家採取更強硬立場的時候。且以色列和伊朗近月多次指控對方襲擊波斯灣船隻。

以色列外長拉皮德指控事件是「伊朗恐怖主義」，危及航行自由和全球商業，世界不應對此保持沉默；他已聯絡英國外相拉布，強調有必要「嚴厲回應」。

金融時報報導，美國官員表示，相信是裝有炸藥的無人機飛向目標後爆炸；歐盟的非洲之角海事安全中心（MSCHOA）也指出，事發前曾接到報告稱目擊疑似無人機墜落水中。

伊朗國營電視台Al Alam則報導，這次襲擊是報復以色列近日攻擊敘利亞中部一個軍事機場。