伊朗報復？以色列油輪遭襲擊2死 外長：將嚴厲回應
伊朗極端保守派萊希將於8月3日宣誓就職之際，一艘由以色列油輪29日在阿曼附近海域遭無人機襲擊，造成兩死。以色列指控伊朗主導攻擊，外長拉皮德明言有必要做出「嚴厲回應」。伊朗媒體則聲稱，襲擊是報復以色列近日攻擊盟友敘利亞的一個軍事機場。
油輪「默瑟街號」懸掛賴比瑞亞旗，由日本公司持有，現由以色列航運大亨奧弗（Eyal Ofer）旗下、總部設於英國的海運公司Zodiac Maritime管理，事發時正駛往富查伊拉。英國海軍情報部門「英國海事貿易行動」（UKMTO）指出，該船遇襲時位於阿曼附近280公里的阿拉伯海海域，造成一名英籍海事保安和一名羅馬尼亞船員死亡。
駐守在中東地區的美國海軍第五艦隊聲明表示，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和驅逐艦米契爾號（USS Mitscher）護送默瑟街號航向安全港口。聲明說，「初步跡象顯然表明是無人機襲擊」，海軍爆炸品專家已登船，準備協助調查。
路透報導，歐美各界均認為伊朗嫌疑最大，儘管伊朗沒有直接承認發動攻擊，但此次攻擊發生的時間點，就在伊朗似乎準備對西方國家採取更強硬立場的時候。且以色列和伊朗近月多次指控對方襲擊波斯灣船隻。
以色列外長拉皮德指控事件是「伊朗恐怖主義」，危及航行自由和全球商業，世界不應對此保持沉默；他已聯絡英國外相拉布，強調有必要「嚴厲回應」。
金融時報報導，美國官員表示，相信是裝有炸藥的無人機飛向目標後爆炸；歐盟的非洲之角海事安全中心（MSCHOA）也指出，事發前曾接到報告稱目擊疑似無人機墜落水中。
伊朗國營電視台Al Alam則報導，這次襲擊是報復以色列近日攻擊敘利亞中部一個軍事機場。
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