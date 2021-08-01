海地總統遇刺亡 遺孀擬角逐大位

海地總統摩依士遇刺身亡，遺孀瑪婷在事發後首度受訪表示認真考慮康復後要選總統。（歐新社）

海地總統摩依士 7日遇刺身亡，重傷的遺孀瑪婷在事發後首度受訪，儘管聲音透出大難不死的恐懼，她表示認真考慮康復後要選總統。

紐約時報 專訪報導，瑪婷說當聽到槍聲時，他們夫妻正在熟睡。摩依士隨即呼喚維安團隊求援，但很快地歹徒就在臥室開槍。瑪婷的手和手肘都中彈。

當瑪婷躺在地上血流不止時，摩依士也在同一個房間內已經斷氣，或者即將斷氣，她覺得自己快要窒息了，因為她的嘴裡滿是鮮血。

歹徒最後在摩依士的寓所找到他們要的東西，並在離開前匆匆查看瑪婷是否存活。瑪婷說：「當他們離開的時候，以為我已經死了。」最後她活了下來，被緊急送往美國 治療。她受訪時身邊有保鑣、外交官與家屬陪同。

瑪婷感到納悶，原本在寓所負責維安的30至50人在哪裡，他們之中沒有任何一個人殉職、甚至受傷。海地警方逮捕了摩依士的維安團隊主管，以及約20名哥倫比亞傭兵，當局聲稱這起暗殺行動是一群海地人聯合外國勢力所謀畫。

瑪婷說，這些殺手只用西班牙語交談，但海地當地語言是克里奧爾語和法語，他們發動攻擊時還透過手機和某人通話。瑪婷說，她不知道歹徒帶走什麼，但該物品是從摩依士放置文件的書架上取走。

海地總統摩依士遇刺身亡，遺孀瑪婷（右二）返國參加7月23日葬禮。（路透）

瑪婷還說，她要讓歹徒知道她並不害怕，並且認真考慮一旦康復會參選總統。她說：「我希望能將犯案的人繩之以法，否則他們會殺害每一個上任的總統。他們已經幹過一次，就一定還會有下次。」

海地警方30日對前最高法院法官特勞特提出最新指控，因為她與摩依士暗殺案有關，且稱她與被控謀殺摩依士的哥倫比亞傭兵見過面。海地警方已對她發出逮捕令與懸賞啟事。特勞特目前下落不明，也無法聯繫並對指控作出評論。