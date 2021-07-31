曾被控政變遭拔官 海地前法官疑涉總統刺殺案

海地總統摩依士7月7日在寓所遇刺身亡，圖為他2017年的資料照。路透資料照片

海地警方今天對前最高法院法官提出最新指控，因為她與本月海地總統摩依士 暗殺案有關，且稱她與被控謀殺摩依士的哥倫比亞傭兵見過面。海地警方已對她發出逮捕令與懸賞啟事。

摩依士的暗殺使西半球最窮國海地陷入更深的混亂之中，同時引發對傭兵以幕後首腦展開橫跨美洲的國際追捕行動。

海地警方本週稍早已對前最高法院法官特勞特（Wendell Coq Thelot）發出逮捕令。2月初，特勞特和其他2位法官因被摩依士（Jovenel Moise）指控籌劃推翻他的政變而遭罷黜。

特勞特目前下落不明，也無法聯繫並對指控作出評論。

據警方發言人、督察長維里耶（Marie Michelle Verrier）指出，摩依士遇刺後遭逮捕的哥倫比亞傭兵與海地裔美國 人表示，他們曾與特勞特見面。維里耶向記者說：「其中多人表明，曾兩度前往特勞特女士府邸，這些人也提供（警方）在特勞特女士家中會面時簽署的文件細節。」

維里耶說，警方突襲搜查特勞特的主要府邸以及其他郊區住宅。針對特勞特的懸賞啟事也已經發出。

目前本案仍疑雲籠罩，包括刺殺案背後主謀以及殺手如何進入總統官邸等。海地官方把矛頭指向以哥倫比亞人傭兵為主的行動小組，其中3人已被警方擊斃。摩依士侍衛長27日也因疑涉案而被逮捕。

今天稍早，哥倫比亞呼籲海地當局，保證18名因被控涉案關押在海地的哥倫比亞人能擁有法律和醫療權。