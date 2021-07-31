印度少女慘遭親戚活活打死 原因：她穿了牛仔褲

印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度 少女與年輕女性慘遭家人凌虐的事件近來躍上頭條新聞，凸顯她們就算在家中也仍不安全。北方邦日前就傳出一名17歲少女據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。

據BBC Hindi報導，死者名叫妮哈（Neha Paswan），跟一大家子住在北方邦最不發達地區之一的迪奧里亞（Deoria）縣一個小村莊。

妮哈的母親夏琨塔拉（Shakuntala Devi Paswan）告訴記者，當時她已遵守一整天的宗教齋戒，「到了晚上，她就穿上一條牛仔褲與一件上衣，然後進行她的儀式。當她的祖父母反對她的穿著時，妮哈就回嘴說牛仔褲是用來穿的，那她就會穿上」。

雙方口角隨後升級，最後變成暴力對待。夏琨塔拉稱女兒被打到昏迷倒地後，夫家親戚們就叫來一輛嘟嘟車，說是要送她去醫院，「他們不願讓我陪同，所以我通知我的親人，讓他們前往縣醫院找她，但是找不到人」。

夏琨塔拉說，他們隔天早上聽到一名少女的遺體懸掛在附近一條橋上，一查發現正是妮哈。據報這些人原本打算棄屍，但當他們把妮哈拋過橋邊後，遺體變成跟欄杆纏在一起，最終就是掛在橋上，讓每個人都能看到。

警方已將此案登記為謀殺與湮滅證據，把妮哈的祖父母、叔伯姑嬸、堂兄弟與嘟嘟車司機等10人列為嫌犯。資深警察 官員崔帕帝（Shriyash Tripathi）告訴記者，妮哈的的祖父母、一位叔伯與司機等4人已被捕與接受偵訊，警方正在尋找剩下嫌犯的去向。

根據報導，妮哈的父親阿馬爾納特（Amarnath Paswan）在旁遮普邦一個小鎮的建築工地打零工，現已回家處理喪事。雖然阿馬爾納特說自己努力工作 ，以送妮哈等小孩去上學。但夏琨塔拉聲稱，先生的親人正對妮哈施壓，要她別再到學校上課，最近更常常因試穿傳統印度服飾以外的衣裝而挨罵。

夏琨塔拉說，妮哈想要當一位警察，但「她的夢想現在永遠無法實現」。