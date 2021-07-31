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海地總統遭刺殺近1個月 遺孀首受訪：康復後想選總統

中央社／華盛頓30日綜合報導
瑪婷。（歐新社）
瑪婷。（歐新社）

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日遇刺身亡，重傷的遺孀瑪婷（Martine Moise）在事發後首度受訪，儘管聲音透出大難不死的恐懼，她表示認真考慮康復後要選總統。

法新社報導，歹徒最後在摩依士的寓所找到他們要的東西，並在離開前匆匆查看瑪婷是否存活。

根據「紐約時報」（New York Times）今天公布的訪問內容，瑪婷說：「當他們離開的時候，以為我已經死了。」

納悶寓所維安者 無人殉職受傷

最後她活了下來，被緊急送往美國治療。她受訪時身邊有保鑣、外交官與家屬陪同。

瑪婷感到納悶，原本在寓所負責維安的30至50人在哪裡，他們之中沒有任何一個人殉職、甚至受傷。

海地警方逮捕了摩依士的維安團隊主管，以及約20 名哥倫比亞傭兵，當局聲稱這起暗殺行動是一群海地人聯合外國勢力所謀劃。

以為自己快死了 嘴裡滿是鮮血

瑪婷告訴紐時，當聽到槍聲時，他們夫妻正在熟睡。

摩依士隨即呼喚維安團隊求援，但很快地歹徒就在臥室開槍。瑪婷的手和手肘都中彈。

當瑪婷躺在地上血流不止時，她的丈夫也在同一個房間內已經斷氣，或者即將斷氣，她覺得自己快要窒息了，因為她的嘴裡滿是鮮血。

這些殺手只用西班牙語交談，海地當地語言是克里奧爾語（Creole）和法語，他們發動攻擊時還透過手機和某人通話。

瑪婷說，她不知道歹徒帶走什麼，但該物品是從摩依士放置文件的書架上取走。

瑪婷說，她要讓歹徒知道她並不害怕，並且認真考慮一旦康復會參選總統。

她說：「我希望能將犯案的人繩之以法，否則他們會殺害每一個上任的總統。他們已經幹過一次，就一定還會有下次。」

摩依士 紐約時報 美國

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