俄「科學號」實驗艙撞歪國際太空站 失控47分引恐慌

國際太空站29日因為新對接的俄羅斯科學號實驗艙無意中啟動推進器，導致短暫地被撞離原本位置。(歐新社)

俄羅斯 「科學號」（Nauka）實驗艙29日跟國際太空 站（ISS）成功對接後數小時突然啟動引擎，令ISS一度偏離正常角度，引發恐慌，事故持續約47分鐘。太空站內成員需要啟動俄羅斯所管理的太空艙推進器以抵消影響，太空站兩度跟地面短暫中斷聯絡，最後幸站內人員無恙。

自蘇聯解體後，俄國的太空產業就處於落後，一直努力想要恢復到能與美國 匹敵的程度，正試圖促進國內太空產業；然而，29日完成的這項任務卻延遲超過十年。

中央社引述法新社報導，在完成俄羅斯11年來第一個與國際太空站的實驗艙對接任務後數小時，「科學號」實驗艙的推進裝置意外啟動，迫使國際太空站上的工作人員打開俄羅斯艙段的推進器，以抵銷影響。

美國國家航空暨太空總署（NASA）推文表示，科學號實驗艙「不經意且無預警地」啟動了推進器，導致「太空站偏離了45度」，但「救援行動已讓（太空站）復位，全體組員安全無虞」，事故持續約47分鐘。

「科學」號實驗艙上周從哈薩克升空，以取代自2001年起投入運作的「碼頭」號（Pirs）對接艙，新艙主要用於研究及儲存實驗室物資，亦會提供新的水和氧氣再生系統等。

「科學號」實驗艙原定2007年發射升空，但因連串問題延遲至今。在1998年發射的國際太空站，是俄羅斯目前與西方國家的僅餘合作項目之一。俄羅斯在今年4月曾以設備老化為由，表示考慮退出國際太空站項目，並計畫在2025年發射新軌道太空站的第一個核心組件。