東京染疫續飆 延長「緊急狀態」迎殘奧

日本當局呼籲民眾不要到戶外為選手打氣。圖為民眾到東奧紀念品商店購物。(路透)

東京奧運 正如火如荼展開，日本 新冠疫情卻出現失控跡象，30日新增逾萬確診病例，連續3天創歷史新高，東京亦錄得約3300宗個案，是連續3天破3000宗大關。日本首相菅義偉30日宣布擴大緊急狀態令範圍，增加琦玉、千葉、神奈川、大阪四地；東京都和沖繩正在實施的緊急狀態令亦被延長到8月31日，意味於下月24日開幕的殘奧會，將在緊急事態宣言下開幕。

此外，東奧相關確診病例30日增加27宗，連續兩天創新高。日媒披露，兩名確診裁判於29日偷跑出隔離設施，涉嫌違反防疫規定，正在接受調查。

日本共同社報導，日本29日新增病例首次破萬，30日又錄得1萬0743確診病例，再次刷新紀錄，僅東京都就新增3300人染疫。

菅義偉表示，傳染力更強的Delta變種病毒正在日本蔓延，並呼籲國民配合防疫工作，在即將到來的暑假和盂蘭盆節避免非必要外出。

日本30日新增27宗奧運相關人士的確診個案，包括3名外國運動員，且2名運動員和1名奧運相關人士曾在選手村逗留。7月1日至30日期間，奧運相關確診人數已達225人。東京醫學協會主席尾崎春夫前日警告，奧運對日本疫情有「直接影響」，指出賽事期間人們通常難以克制。經濟再生擔當相西村康稔呼籲民眾減少流動，留在家中觀看賽事傳播，不要到戶外為選手打氣。

國際奧組委（IOC）發言人亞當斯否認日本疫情惡化與東奧直接相關，並強調奧運相關人員頻繁接受檢測，安全性很高。

朝日電視台報導，兩名划艇項目的男性裁判26日確診，其中一人為日本籍。他們被安排入住隔離酒店，但29日卻偷偷離開，是東奧首宗內部確診患者隔離期間擅自外出事件。報導說，兩人逃離酒店是想到醫院再次接受檢測，以獲得陰性證明，從而重返賽場。東京奧組委認為兩人違反了防疫規定，已召集他們進行調查。

22歲美國 泳將安德魯被指在記者面前拒絕戴口罩。他解釋剛剛完成比賽，戴口罩會導致呼吸困難，「我覺得從健康角度出發，讓我自由呼吸更加重要。」美國奧委會表示，安德魯沒有違反防疫規定，因為運動員可以在混合採訪區摘下口罩。但美媒指出，包括安德魯以外的美國隊選手，大部分運動員都會在接受採訪時戴口罩。安德魯此前還曾高調拒絕接種疫苗，引起巨大爭議。

日本政府新冠對策小組會會長尾身茂分析稱，疫情蔓延的原因包括Delta變種流行、東奧和暑假帶來的人員流動，以及民眾逐漸放鬆警惕。共同社報導，雖然東奧大部分比賽不接待普通觀眾，但場館外的聖火台、五環標誌等仍然吸引人群聚集。兩名50多歲女性表示，她們知道不應該來，但還是希望感受一下奧運氛圍。澀谷區一名19歲大學生表示，由於當局多次宣布緊急狀態令，民眾已開始疲乏，不再把防疫措施當一回事。

美駐聯合國大使 將率團出席東奧閉幕禮

美國總統拜登宣布，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。

美國國家廣播公司（NBC）報導，湯瑪斯-葛林斐德將於8月6日至8月8日訪日，期間會觀賞美國隊選手參加決賽並與他們會面，也會與日本及東奧官員會晤。關注難民與人道議題的她，也計畫與二度參與奧運的難民隊互動。

先前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）曾率團出席東奧開幕式，為美國選手加油打氣。