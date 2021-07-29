西伯利亞驚傳熊吃人 目擊者指友人被「生吞活剝」

俄羅斯西伯利亞一處國家公園日前發生露營客史塔科夫（左）被熊吃掉，三名同行的友人就只能驚恐地看著，隨後決定光腳徒步走上7個鐘頭報案。取材自The Sun

俄羅斯 西伯利亞一處國家公園日前驚傳一名露營客被熊攻擊吃掉，三名同行的友人只能驚恐地看著，隨後決定光腳徒步走上7個鐘頭報案。一位生還者餘悸猶存地回憶指出，這一頭飢餓的掠食者有著「流口水的大腦袋」，就這樣朝著他們撲過來。

太陽報轉述，這起事件發生在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk region）的埃爾加基自然公園（Yergaki Nature Park）。42歲的死者史塔科夫（Yevgeny Starkov）來自首都莫斯科，當時正跟著朋友開始打包營帳，一頭熊就突然撲了過來。

倖存者謝爾庫諾夫（Anton Shelkunov）表示，這起駭人聽聞的襲擊事情發生在當天早上6時，「我正在收拾我的背包，頭轉向左側，就在另外一邊，熊的頭從兩塊石頭之間冒出來」，讓他隨即大叫「有熊！」。他說，熊當時距離他們不超過7公尺，一行4人全都被「垂涎欲滴」又咆哮著衝來的野獸嚇到了，趕緊拔腿逃離營地。

謝爾庫諾夫說，他跟2位友人驚恐地逃離與設法脫身。但史塔科夫未能及時逃走，不僅迅速被抓到，隨後遭受致命攻擊。雖然他們為保命持續狂奔，但熊的注意力隨後也轉向他們。謝爾庫諾夫表示，這頭熊「用上全部四隻熊掌追著我們跑」，直到他們爬上約50公尺高的岩石才得以活下來。

根據謝爾庫諾夫回憶，他們只能從高處驚恐地往下看，「就在我們搭帳篷的地方，（史塔科夫的）遺體就這樣躺著，熊就站在他的旁邊，牠在吃遺體。然後，熊的心力又從遺體分散，開始看向我們，我們爬得甚至更高。等爬到夠高的地方後，就站在那裡約15分鐘，看著正發生的一切，想著該怎麼做」。

最後，他們決定唯一的選擇就是光腳走上7小時的路，前往安全地點與通報他們的朋友被熊當場扯裂與啃食，公園管理處主任格雷津（Igor Gryazin）則確認有人報案。

據塔斯社消息，俄羅斯緊急應變部已部署一架Mi-8直升機搜尋史塔科夫的遺體，同時動員警察 、公園巡邏員與緊急應變人員，但行動目前受到大雨的阻礙，有關單位則正釐清事件的相關細節。