國防開天窗 英國半數戰艦無法作戰、恐2年沒預警機可用

皇家海軍現有6艘45型驅逐艦，目前卻只有「保衛者號」正在海上。(歐新社資料照片)

英國 的「伊麗莎白女王號」航艦打擊群現正遠征南海，媒體27日卻披露皇家 海軍的半數主力戰艦因維修而無法行動，皇家空軍則將於12月裁掉現役的空中預警機，屆時可能要靠北約組織幫忙撐過接下來2年的空窗期。

太陽報引述英國國防部公布訊息報導，皇家海軍艦隊目前有18艘驅逐艦與巡防艦，只有9艘可以作戰，另外9艘則卡在港口裡。現役的45型驅逐艦中，只有一艘「保衛者號」（HMS Defender）正護送「伊麗莎白女王號」航艦打擊群進行首次環球航行。原本同行的姊妹艦「鑽石號」（HMS Diamond）則因7月初遇到技術問題而滯留在義大利維修。

其他同型艦「勇敢號」（HMS Daring）、「鄧肯號」（HMS Duncan）與「龍號」（HMS Dragon）都在進行維修，「無畏號」（HMS Dauntless）則在進行引擎升級工程，預期要等到年底之前展開海試。至於12艘23型巡防艦，只有8艘被列為「可作戰」。

皇家海軍前參謀長、史皮特黑德男爵威斯特直言，「這是國家恥辱，新船造得不夠快，也沒有足夠的錢進行維修。」

另據報導，皇家空軍老化的E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機機隊預定今年退役，但後繼的E-7「楔尾鷹」（E-7 Wedgetail）預期要到2023年才會開始交機。英國國防部表示，由德國空軍少將勒伯特率領的北約組織早期預警部隊屆時會「提供覆蓋」。

此外，「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群27日晚間駛入南海。正在新加坡訪問的美國 國防部長奧斯汀表示，英國若不把焦點放在亞洲，可發揮的效益或許會比較大。金融時報報導，奧斯汀的發言凸顯美方擔憂，若英國等歐洲盟友對以往未深耕的印太地區投入過多資源，恐將削弱對歐洲地區的防衛。

奧斯汀說，面對來自全球各地的挑戰，因此美國及盟友必須擬定最佳分工合作方案，例如若美國對亞洲的關注多一些，「英國在世界其他地方或許能在某些領域發揮更大效益」。他是首位對英國的印太軍事部署「全球化英國」（Global Britain），公開提出質疑的美國官員。