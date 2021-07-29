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東奧詭異轉播…英選手奪金沒畫面 日本特寫蟑螂5秒

編譯中心／綜合28日電
英國跳水好手戴利勇奪金牌的畫面，許多英國觀眾無法在第一時間看到，圖為他練習的畫面。（歐新社）
英國跳水好手戴利勇奪金牌的畫面，許多英國觀眾無法在第一時間看到，圖為他練習的畫面。（歐新社）

英國跳水好手戴利（Tom Daley）和馬提李（Matty Lee）在26日東京奧運勇奪金牌，領獎畫面卻沒直播。BBC體育節目總監無奈道出事情真相，爭取轉播權的錢比不過競爭者，就是這種下場。

BBC體育節目總監Ron Chakraborty解釋，最新簽署的電視轉播合約讓BBC串流直播項目從2016年的24項減少到今年只剩下2項，直播時段從3000小時縮減到350小時。原因是美國的Discovery以9.2億英鎊（約12.7億美元）和國際奧會簽下歐洲地區的轉播東奧合約，以及2024巴黎奧運的轉播權。歐洲區大部分的奧運項目轉播都出現在Discovery的付費頻道Eurosport，要訂閱才能收看。

英國跳水好手戴利勇奪金牌的畫面，許多英國觀眾無法在第一時間看到，圖為他練習的畫面...
英國跳水好手戴利勇奪金牌的畫面，許多英國觀眾無法在第一時間看到，圖為他練習的畫面。（歐新社）

另據中國媒體「觀察者網」報導，同日在東奧曲棍球女子分組預選賽現場，一直蟑螂闖進賽場，卻獲得了5秒鐘特寫。

當時比賽在東京大井曲棍球場南場地舉行，由阿根廷對陣西班牙。進行到第四節時，雙方在場地邊的一個爭搶動作引起裁判吹哨，導播鏡頭一切換，全球觀眾愣是看著大型蟑螂的特寫整整5秒。

蟑螂闖進了東京奧運，導播還給了這隻蟑螂5秒特寫。（取材自微博）
蟑螂闖進了東京奧運，導播還給了這隻蟑螂5秒特寫。（取材自微博）

此事在中國網上掀起熱議，有網友猜測：「難道攝像師平時拍昆蟲，當天臨時代班？」有人調侃：「不戴口罩就這麼上了奧運賽場。」

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