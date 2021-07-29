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俄國戰狼 女外交部發言人嗆西方「成網紅」

編譯張佑生／綜合28日電
俄國外交部發言人沙卡洛娃的發言風格充滿「戰鬥民族」味道。（路透資料照片）
俄國外交部發言人沙卡洛娃的發言風格充滿「戰鬥民族」味道。（路透資料照片）

沙卡洛娃接任俄國外交部發言人後，她每周的例行記者會成為俄國人民必看的電視節目。她的發言風格充滿「戰鬥民族」的味道，某次記者會的表現可以說明她為何成為明星。

芬蘭電視台記者米克南問沙卡洛娃，對車臣的殘酷領導人卡迪洛夫發起反同性戀運動有何看法時，沙卡洛娃沒有直接回答他，反而像是對卡迪洛夫喊話一樣：「卡迪洛夫先生，有位芬蘭記者對你很有興趣，能否安排他去一趟車臣當面問你？」

然後，沙卡洛娃走下講台，站在米克南身邊問他：「你不會怕吧？我重複一次，這不是在開玩笑，我們正積極安排直接送你到車臣。」米克南後來表示，當時的感覺就像是學生被老師處罰一樣：「她試圖讓我看起來像個白痴」。

年底滿46歲的沙卡洛娃擅長連珠炮式的發言與葷笑話，對西方世界攻擊不假詞色，得罪外國政府也沒關係，一切以俄國優先。她是少數俄國人民叫得出名字的政府部門發言人，記者會讓她成為網紅，在YouTube上有數百萬的點擊率；她在臉書從詩歌談到西方之惡，擁有超過48萬名追隨者。

沙卡洛娃出身外交世家，父親曾任職前蘇聯駐北京大使館。她說，年輕時曾對西方世界好奇，後來到俄國駐聯合國代表團工作後，才發現西方對俄國充滿偏見敵意，媒體只報導俄國醜事，充斥雙重標準，讓她非常憤怒。

2000年代初期曾在學校指導過她的莫斯科高等經濟學院教授馬斯洛夫表示：「她真的很喜歡自己的工作，而且樂在其中。她把外交部的公關管理變成充滿戲劇張力的活動」。

蘇聯時期，外交部發言人通常被當成晉升參事或副部長的跳板。蘇聯解體後，俄羅斯大體上也是照這個步數走。

俄國 工作 北京

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